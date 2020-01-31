2020-01-31T13:04:20+03:00
Политика

В Кремле просят не устраивать охоту на чиновников

С каждым случаем неуважения к людям нужно разбиваться отдельно
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заявление Владимира Путина о том, что хамящих чиновников нужно «выметать из власти», немедленно получило широкий резонанс. И все похожие ситуации сразу стали рассматривать под этим углом — не пора ли увольнять.

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова журналисты спросили — считают ли в Кремле заслуживающим наказания случай в Керчи, где местные власти обвиняют в неуважении к ветеранам? И получили предостережение от начала огульной травли чиновников по всей стране.

- В каждом случае надо разбираться, - заявил Песков. - Здесь какая-то охота на ведьм не нужна, и никто к ней не призывает. Но общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства — залог того, что мы постепенно от этого избавимся. Но каждый конкретный случай нужно разбирать отдельно.

«Муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах» - Владимир Путин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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