В Кремле просят не устраивать охоту на чиновников

Заявление Владимира Путина о том, что хамящих чиновников нужно «выметать из власти», немедленно получило широкий резонанс. И все похожие ситуации сразу стали рассматривать под этим углом — не пора ли увольнять.

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова журналисты спросили — считают ли в Кремле заслуживающим наказания случай в Керчи, где местные власти обвиняют в неуважении к ветеранам? И получили предостережение от начала огульной травли чиновников по всей стране.

- В каждом случае надо разбираться, - заявил Песков. - Здесь какая-то охота на ведьм не нужна, и никто к ней не призывает. Но общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства — залог того, что мы постепенно от этого избавимся. Но каждый конкретный случай нужно разбирать отдельно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757940" frameborder="0"></iframe> «Муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах» - Владимир Путин.

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