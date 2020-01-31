2020-01-31T14:29:38+03:00
Политика

На Украине ставят рок-оперу о штурме Москвы

Премьера ожидается осенью
Дмитрий СТЕШИН
Поделиться:
Комментарии: comments6
После кокетничанья в аккаунте «Фейсбука», Лариса Ницой все-таки пояснила, что петь будут не про «Абрамсы» на Красной площади, а о гетмане Сагайдачном и его походе на Москву на польские деньги в 1618 году.После кокетничанья в аккаунте «Фейсбука», Лариса Ницой все-таки пояснила, что петь будут не про «Абрамсы» на Красной площади, а о гетмане Сагайдачном и его походе на Москву на польские деньги в 1618 году.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Писательница Лариса Ницой выложила в соц. сети свидетельство о регистрации авторских прав на мюзикл «Штурм Москвы». Премьера ожидается осенью, билеты пока не продавались. Соавтором рок-оперы стал муж Ницой, историк.

После кокетничанья в аккаунте «Фейсбука», Лариса Ницой все-таки пояснила, что петь будут не про «Абрамсы» на Красной площади, а о гетмане Сагайдачном и его походе на Москву на польские деньги в 1618 году. Поход оказался настолько бесславный и бездарный, что даже специально придумать такое было невозможно. Штурм Москвы провалился, «Смутное время» на Руси закончилось, оккупантов повыгоняло ополчение Минина и Пожарского, а сам Сагайдачный униженно попросился под руку московского царя. В ответ получил смешную подачку в 300 рублей и наказ – гулять, пока не понадобится. А в 1621 году, в Яссах, запорожские казаки на коленях покаялись за поход на Москву перед патриархом Феофаном. И Сайгайдачный каялся вместе со всеми.

Любопытно, что знающие историю читатели Ларисы Ницой, уже начали ей плакаться в комментариях: «Да, на Москву ходили, а потом 300 лет оккупации получили!». Как можно оккупировать страну, которой не было в природе – загадка. Но рефлексы сохранились. Спасибо дедам и прадедам.

Писательница Лариса Ницой выложила в соц. сети свидетельство о регистрации авторских прав на мюзикл «Штурм Москвы». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Писательница Лариса Ницой выложила в соц. сети свидетельство о регистрации авторских прав на мюзикл «Штурм Москвы».Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Григорий Карасин: Антироссийская резолюция ПАСЕ — политическая провокация
Российский сенатор, 14 лет бывший заместителем министра иностранных дел РФ, прокомментировал «КП» решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы о признании России стороной Минских соглашений
Новости 24
Экс-глава Минюста назначен полпредом президента в Конституционном суде
Пчелы на крыше Нотр-Дама пережили пожар и продолжают производить мед
Путин обсудил с Совбезом меры по сдерживанию коронавируса
Эксперты назвали бесполезной остановку поставок смартфонов из Китая
Зеленский предложил Помпео создать в Госдепе США должность спецпредставителя по Донбассу и Крыму
Меркель обсудила с Путиным по телефону Украину и "сделку века" США
В Италии на полгода ввели режим ЧС из-за коронавируса
"За высказывания про Крым": Валерию Сюткину запретили въезд на Украину
Песков: Инвестфорум в Сочи под вопросом из-за коронавируса
В украинском «Нафтогазе» повысили тарифы на транзит российского газа
В Госдуме назвали проект нового КоАП противоречием посланию президента
«Не будем стесняться»: Эрдоган рассказал, при каких условиях возобновит военную операцию в Сирии
Песков: Угроза завоза нового коронавируса в Россию существует
В Китае призвали отказаться от свадеб 02.02.2020 из-за коронавироса
Главный врач Великобритании подтвердил два случая коронавируса в стране
Во Франции разработали тест на «китайский» коронавирус 2019 года
В России предложили ввести накопительную систему для злостных нарушителей ПДД