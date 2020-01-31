Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области: Как только будущая мама приходит в женскую консультацию, мы сразу же окружаем ее заботой

Льготная ипотека - начиная с первого ребенка

- Олег Александрович, самый главный вопрос, который сейчас все обсуждают - Послание Владимира Путина Федеральному собранию. И второе - это реформирование правительства, поправки в Конституцию. Лично вы как все это восприняли?

- Я очень рад, что президент в своем Послании высказал ожидаемые инициативы по народосбережению.

По инвестициям в человека. По увеличению населения России. По поддержке материнства, детства.

Все эти инициативы понятны каждому человеку, который видит, что происходит с демографическими процессами в нашей стране. Мы, к сожалению, опять вернулись в демографическую яму последствий Второй мировой войны и уже третий год подряд идет сокращение населения. И точно - надо увеличивать меры государственной поддержки, для того, чтобы стимулировать рождаемость.

Мы видим, что рождение первого ребенка семьи откладывают все дальше и дальше, прежде всего, из-за материального положения семьи, из-за негативных прогнозов по темпам экономического роста и среднедушевым доходам. Четвертый год они, к сожалению, не растут в нашей стране. Все это видят, поэтому семьи очень осторожны в принятии решения по рождению первого ребенка.

За последние полтора года это уже вторая встреча обозревателя «Комсомольской правды» Александра Гамова с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым в московской студии Радио «Комсомольская правда».Фото: Иван МАКЕЕВ

- А у вас в регионе как?

- То же самое. Но в нашей Вологодской области еще сложнее, чем в других регионах Российской Федерации, потому что мы находимся на Севере, где очень тяжелые условия для жизни, для рождения, для воспитания детей.

В прошлом году естественная убыль населения достигла 5000 человек. Это не так много. Но в 2018-м она составляла 9,5 тысячи. То есть, за год этот показатель сократился вдвое.

- А за счет чего?

- А мы поняли, что нас ждет очень крутое пике демографической ямы, и еще в 2016 году утвердили новую стратегию развития в нашем регионе, до 2030-го, и там приоритет - не экономика. Не рост макро/ и микроэкономических показателей, а именно - демография.

И комплекс мер, направленных на достижение этих показателей, мы начали вырабатывать еще в 2016-м.

Это, прежде всего, конечно, региональный материнский капитал, который мы ввели 4 года назад - 100 тысяч рублей на родившегося ребенка. Это льготная ипотека, которую мы сначала реализовали при рождении второго, третьего и последующих детей.

Понимая, что этого недостаточно, в прошлом году ввели льготную ипотеку при рождении уже первого ребенка. Но, в отличие от федеральной ипотеки, мы свою льготную внедрили и на вторичном рынке.Там жилье дешевле и это позволило нам увеличить охват молодых, и не только, семей.

- А льготная - это как?

- 3% ставки по ипотеке компенсируется правительством Вологодской области из областного бюджета. То есть, мы уже в прошлом году начали стимулировать рождение первого ребенка и это позволило увеличить рождаемость детей в регионе и снизить возраст молодых матерей.

- А ещё какими мерами и инициативами в этих направлениях могла бы гордиться Вологодчине?

- Конечно, предложение - по выплатам 466 тысяч рублей на первого ребенка - резонансно прозвучало особенно в регионах русского Севера.

Мы пошли дальше, и я дал своим коллегам из социального блока поручение. Как только будущая мама обращается в женскую консультацию, ей необходимо сразу же выдать сертификат на получение 466 тысяч рублей после рождения первого ребенка, чтобы она уже задумалась о том, надо ли ей сохранить ребенка, надо ли идти делать аборт, если нет твердой уверенности в том, что в семье нужен ребенок. И здесь мы стараемся женщину поддержать, окружить заботой. Слова, может быть, забытые, но мы стараемся эти понятия возвращать.

Это - тоже мера стимулирования, которую мы сейчас будем поддерживать вот такими нестандартными шагами.

Горячий обед - каждому школьнику

- Буквально абзац целый в Послании президента был посвящен детям - насчет бесплатных горячих обедов в школе.

- В нашем регионе больше 440 школ. Мы и так кормили горячими обедами детей всех возрастов не только за счет родительских средств, но и при поддержке областного бюджета. Сейчас наша задача не только освободить от платы родителей всех без исключения школьников с 1 по 4 класс ( это и будет сделано), но еще и проследить, чтобы еда была качественной, вкусной и полезной. А не гамбургерами, чизбургерами и мясом непонятного происхождения ребятню забрасывать.

Мы же еще 4 года назад создали уполномоченный склад и попытались кормить наши социальные учреждения - больницы, поликлиники, детские сады, школы - продуктами, произведёнными на территории Вологодской области, суперкачественными продуктами, которые прошли добровольную сертификацию. Мы по этому вопросу дошли до Верховного суда, выиграли суд у ФАС России.

Свыше 70 предприятий области выпускают 2,5 тысячи наименований настоящего вологодского продукта, который поставляется в 60 регионов Российской Федерации и в 39 стран ближнего и дальнего зарубежья. Фото: Пресс-служба Вологодской области.

- Коли вы перекинули мостик уже к фирменным вологодским продуктам, в этом направлении как вы собираетесь работать? Вам не мешают теперь?

- Много продуктов, которые знамениты на весь мир. Это и вологодское масло, молочная продукция, мороженое, черная икра, которая в Кадуе производится на рыботоварной фирме «Диана», это вологодские кондитерские изделия, мясо птицы. Масса продуктов, которые пользуются огромной популярностью.

Мы 18 лет назад задумали одними из первых в стране создать региональный бренд. Создали свой товарный знак, установили жесткие условия и жесткий контроль качества этих продуктов. 71 предприятие выпускает 2,5 тысячи наименований настоящего вологодского продукта, который поставляется в 60 регионов Российской Федерации и в 39 стран ближнего и дальнего зарубежья.

- Неплохо.

- 35 миллиардов рублей - это объем производимой в год продукции. Мы пошли еще дальше. И уже, начиная с 2014 года, я принял решение открывать во всех муниципальных образованиях магазины шаговой доступности «Настоящий вологодский продукт».

И, кстати, эти продукты - с очень маленькими сроками хранения. Там нет консервантов, химических подсластителей, это продукция, которая не может храниться больше 20 дней. Вот, допустим, лимонад «Буратино», «Дюшес»… Выпускается в Кириллове. Вот я был сейчас там, купил три ящика. Один ящик - на день рождения сына - 18 лет - и вручил ему торжественно. Вторую упаковку - себе на день рождения...

- Да, я в курсе - в воскресенье, 2 февраля, вам исполнится 55 лет.

- А третью упаковку я купил как приз знатокам истории нашего края.

«У меня воевали оба деда»

- Ну, и очень важная тема - грядущее 75-летие Великой Победы...

- У меня воевали оба деда. Один - Иван Иванович Цыкин, другой - Николай Николаевич Кувшинников. Они прошли всю войну, пришли с ранениями, у обоих орден Красной Звезды, медали.

Мы в Вологодской области создали электронную книгу памяти, в реестр которой включены все, кто ушел на фронт, кто погиб в течение Великой Отечественной войны, все 200 тысяч. Эта электронная книга памяти находится на сайте правительства Вологодской области, в нее можно зайти…

- Там со снимками, с документами?

- Да, с документами… Второе, что мы сделали - полный реестр всех захоронений и мемориалов Вологодской области.

Запустили проект «Народный бюджет», и 50 процентов средств из него – а это деньги не только правительства и муниципальных образований, но и деньги граждан, - направляем на восстановление мемориальных комплексов, захоронений, на приведение их в порядок.

С 19 февраля запускаем проект губернатора «Культурный экспресс: «Дорогами Победы». Все лучшие государственные ансамбли, творческие коллективы, театры поедут по всем муниципальным образованиям во все отдаленные сельские населенные пункты, районные, сельские Дома культуры с новыми постановками, посвященными Великой Победе.

Крупные воинские соединения, которые находятся на территории нашего региона, также вместе с нами включились в подготовку к празднику, и мы на 9 мая даже устроим свой парад военной техники. Парад будет очень масштабный, на центральной площади Вологды. И «Бессмертный полк», конечно, пройдет по всем нашим улицам...

А В ЭТО ВРЕМЯ

Приезжайте к Деду Морозу хоть зимой, хоть летом

- Скажите, а Дед Мороз, который из Великого Устюга, сейчас чем занят?

- Дед Мороз наш загружен работой. Он управляет большим хозяйством. У него огромная резиденция - 50 гектаров. Там сказочные герои, тропа сказок, контактный зоопарк, Снегурочки…

Свыше 70 предприятий области выпускают 2,5 тысячи наименований настоящего вологодского продукта, который поставляется в 60 регионов Российской Федерации и в 39 стран ближнего и дальнего зарубежья. Фото: Пресс-служба Вологодской области.

- А много Снегурочек?

- По всей стране! Но главная Снегурочка живет в Костроме, и на все крупные праздники она приезжает к Деду Морозу в командировку. Зимой в вотчину Деда прибывает огромное количество семей со всей страны. В этом году установили рекорд - 103 тысячи посетителей в новогодние праздники.

Дед Мороз принимает гостей круглогодично. Да, пик - это, конечно, зимний период. Но летом там необычайная красота, сосновый бор, живописная река Сухона, великолепные условия для отдыха.

Дед Мороз в год принимает более 300 тысяч туристов, а 20 Великий Устюг посещало всего 3000 человек. В 100 раз больше гостей стало! Это же всероссийский волшебник. Он может творить чудеса, в том числе, и с теми людьми, которые к нему приходят.

- А вам, губернатору, работать помогает?

- Конечно. Дед Мороз работает не только над выполнением желаний детишек, но и…

- … желаний губернатора? А вы их, свои желания, как, на елочку вешаете или по почте Деду присылаете?

- Мы эти желания с ним обсуждаем во время личной встречи. И передаются они через посох. То есть, мы с ним держимся за посох, я загадываю желание и оно обязательно исполняется, потому что посох у него волшебный.

- У него один такой посох?

- У него их несколько. И одежд много. В Великом Устюге есть музей Деда Мороза и даже дом мод Деда Мороза.

- А вы можете для наших читателей, радиослушателей попросить у Деда волшебный посох и приехать с ним к нам?

- Давайте мы сделаем по-другому. 20 августа этого года открывается прямое авиасообщение с Великим Устюгом, и мы приглашаем вас лично посетить Деда Мороза. Ну, или пригласите его к себе в студию Радио «Комсомольская правда».