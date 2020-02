В Яндекс.Музыке рассказали, какие песни чаще всего были на повторе последние 10 лет

Яндекс.Музыка опубликовала рейтинг композиций, которые ставились на режим повтора наибольшим количеством пользователей за последние 10 лет. В основном, слушатели каждый год выбирали поп-хиты.

Так, в 2010 году российские пользователи вновь и вновь слушали "Bad Romance" Леди Гаги, пока ей в 2011 году на смену не пришла Селена Гомес с песней "Love You Like a Love Song". В 2012 году слушатели не могли перестать слушать композицию Нюши "Выше", но в 2013 году лидером по повторам стала песня "Wake Me Up" от Авичи. Далее, в 2014, россияне полюбили трек Робина Шульца "Prayer in C".

Вторую половину десятых годов открыла своим лидерством "Самая-самая" Егора Крида, а уже в 2016 слушатели включали снова и снова "Твои глаза" Светланы Лободы. В 2017 ни одну песню в России не ставили на повтор так часто, как "Тает лёд" Грибов, пока в 2018 их не обошёл звук моря под названием "Морской шум".

Lady Gaga - Bad Romance.Music video by Lady Gaga performing Bad Romance. (C) 2009 Interscope Records

В прошлом году рекордным количеством повторений смогла похвастаться группа RSAC с композицией "NBA", которая стала первой настолько популярной в репертуаре группы Феликса Бондарева, хотя ей уже 10 лет.

Однако при более тщательном изучении статистики последнего года, можно найти региональные особенности. Жители Санкт-Петербурга ставили на повтор трек Фейса "Юморист", а жители Екатеринбурга - песню сайкоделик-поп группы The Vals из Белфаста (Северная Ирландия) «Mr. Blue Sky» и композицию местной рэпкор-группы Millinmotion «Четыре девятины», которая длится одну минуту, в ней 25 раз повторяется название трека.

RSAC x ELLA NBA - Не мешай.

Рекордсменами по прослушиванию одной и той же композиции стал житель Таганрога, прослушавший песню Ольги Бузовой "Мало половин" 1312 раз и житель Калуги, поставивший на повтор 656 раз песню "Comment Out на колёсах" Александра Гудкова и украинской хип-хоп исполнительницы Alyona Alyona.

2010: Lady Gaga "Bad Romance"

2011: Selena Gomez & The Scene "Love You Like a Love Song"

2012: Нюша "Выше"

2013: Avicii "Wake Me Up"

2014: Robin Schulz "Prayer in C"

2015: Егор Крид "Самая-самая"

2016: LOBODA "Твои глаза"

2017: Грибы "Тает лёд"

2018: "Морской шум"

2019: RSAC "NBA"