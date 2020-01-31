Депутат и препарат

С наступлением холодов россияне массово заболевают гриппом и начинают скупать в аптеках противовирусные препараты. Так же регулярно об этих препаратах возникают самые неожиданные и абсурдные слухи. Повестись на них могут даже известные политические деятели. Например, на днях депутат Госдумы Сергей Шаргунов направил в Минздрав запрос с подозрениями, что известный противовирусный препарат Кагоцел якобы не проходил нужных исследований и даже может вызывать бесплодие.

Видимо, депутат решил выяснить, насколько обоснованы слухи о препарате, применяющемся для лечения и профилактики вирусных инфекций уже более полутора десятков лет и за это время завоевавшем широкую популярность у россиян.

А между тем использовать главный мужской страх - это старая и топорная инсинуация, к которой нередко прибегают нечистоплотные конкуренты по фармацевтическому рынку. Поэтому держатель регистрационного удостоверения лекарственного средства Кагоцел компания «Ниармедик Плюс» выступил с разъяснениями о том, что слухам верить не стоит, а препарат внесен в Перечень жизненно необходимых лекарственных средств, ежегодно утверждаемый правительством России, далеко не просто так.

Кстати, с 29 апреля по 31 мая прошлого года Росздравнадзор проводил масштабную выездную проверку производителя препарата, которая не выявила ни одного факта нарушений в процедуре мониторинга безопасности лекарственных средств.

«Росздравнадзор за весь период обращения препарата на рынке не отзывал и не приостанавливал регистрационное удостоверение на препарат и не находил причин для ограничений, касающихся распространения ЛС, приостановки клинических исследований или экстренных ограничений, включая изменения инструкции по медицинскому применению (ИМП)», - подчеркивают в компании.

В разъяснении производитель напоминает, что информацию о серьезных нежелательных явлениях при приеме препаратов ведет не только оно само, но и Росздравнадзор. Все случаи проблем заносятся в специальную автоматизированную информационную систему (АИС), чтобы иметь возможность своевременно выявлять опасные лекарства. Так вот, на всех уровнях надзора и мониторинга безопасности обращения лекарственных средств за все 16 лет продаж Кагоцела в аптеках он продемонстрировал исключительно высокий уровень безопасности.