Диалог – основа успеха

Чем больше компания, тем важнее выстроить в ней эффективные коммуникации между всеми сотрудниками и руководителями. Чтобы все понимали, в каком направлении развивается компания, а возникающие вопросы быстро находили решение.

На предприятиях компании «Металлоинвест» в начале года проходят Дни информирования. К людям здесь отношение уважительное, поэтому поговорить с руководством может практически каждый.

Сотрудники Михайловского горно-обогатительного комбината, что в Курской области, не зря ждали от руководства теплых слов. Как-никак установили собственный рекорд — за 2019 год предприятие впервые произвело больше 15 млн тонн железорудных окатышей.

- Все мы с вами сталкиваемся с новыми вызовами: жесткая конкуренция, торговые барьеры, цифровизация всех процессов, изменение технологии и ассортимента предприятий - партнеров компании, - перечислил руководитель УК «Металлоинствест Андрей Варичев. - Время требует от нас нового качества продукции и сервиса, работы с каждым клиентом и при этом освоения новых знаний, непрерывного образования каждого сотрудника. Мы с вами должны не догонять время, а идти в ногу с ним.

Разговор, как правило, идет откровенный, так что стороны открыто говорят, чего хотят друг от друга. Главное для всех - безопасность.

- Наш приоритет номер один — жизнь и здоровье, чтобы вы возвращались домой целыми и невредимыми. Никакого формализма — берегите себя, - призвал управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов.

Руководство компании понимает, что диалог с сотрудниками приобретает ключевое значение.

- Насущная необходимость сегодня – понимание каждым сотрудником задач Компании, сути и цели происходящих на предприятии изменений, ситуации на рынках, - подчеркнула директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. - Для руководителей принципиально важно получать своевременную обратную связь из каждого подразделения о возникающих вопросах и проблемах в работе, слышать и учитывать предложения любого уровня. Только единым сплоченным коллективом, в режиме постоянного диалога, мы сможем создать устойчивую компанию.

Встречами сотрудники предприятий остались довольны. Топ-менеджеры от ответов не уходили, время не засекали — сколько понадобилось, столько и общались.

- Думаю, такие встречи важны для всех, особенно для молодых работников, - считает помощник машиниста экскаватора рудоуправления Михайловского ГОКа Александр Мартынюк. - За повседневной работой забываешь, куда мы идем, как развивается компания. А ведь от этого зависит благополучие каждого сотрудника.

- Здорово, что можно задать вопрос напрямую руководителям «Металлоинвеста». Да и видно по ним, что эти встречи не какая-то формальность. Каждому отвечали подробно, не просто чтобы что-то сказать, а чтобы объяснить свои мысли, - поделился впечатлениями старший эксперт штаба навигаторов обогатительной фабрики Михайловского ГОКа Андрей Шакин.