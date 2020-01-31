IT премия портала Global CIO «Проект года»: Аэрофлот победил в двух номинациях

Аэрофлот одержал победу в двух номинациях IT конкурса «Проекта Года 2019». Восьмой год сообщество директоров России Global CIO проводит независимый конкурс - первый в истории отечественной индустрии, где проектные достижения компаний оценивают ИТ-директора. В 2019 году к участию были представлены свыше 220 проектов, из которых прошли верификацию и были допущены к конкурсу 193 ИТ-проекта.

Итак, проект «Система оптимизации создания, проведения и анализа маркетинговых кампаний» победил в номинации «Лучшее отраслевое решение» категории транспорт. «Аэрофлот» внедрил систему, позволяющую оптимизировать распределение клиентов по маркетинговым кампаниям в автоматическом режиме, исходя из разнообразия коммуникаций, предложений или каналов коммуникаций. Система без привлечения людей формирует и проверяет бизнес-гипотезы, затем на основе имеющейся информации и машинного обучения запускает кампании, а также формирует детальные отчеты с анализом KPI по каждой кампании.

В номинации «Аналитические решения и Big Data - Лучший проект в грузовой логистике» авиакомпания получила премию за «Автоматизированную систему прогнозирования грузопочтовых емкостей Сargo Air». Система позволяет прогнозировать доступные емкости грузовой квоты пассажирских рейсов, а также повысить объемы загрузки самолетов.

«Оба проекта реализованы с применением инструментов больших данных и моделей машинного обучения. Эти технологии остаются приоритетными для Аэрофлота, являющегося одним из лидеров в области цифровизации мировой авиаотрасли, - отметил Кирилл Богданов, заместитель генерального директора Аэрофлота по информационным технологиям. - Внедрение системы управления маркетинговыми коммуникациями с действующими и потенциальными клиентами по всем каналам позволят Аэрофлоту существенно оптимизировать процесс запуска маркетинговых кампаний. Ожидается повышение отклика на коммуникации до 25% и сокращение отписок от маркетинговых кампаний на 15%. Благодаря использованию Сargo Air, повышается операционная эффективность грузового бизнеса Аэрофлота – доступную для загрузки грузовую квоту емкостей воздушных судов Аэрофлота стало возможным прогнозировать с точностью до 90%, что позволило существенно оптимизировать коммерческую загрузку рейсов».