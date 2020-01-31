Миллион-миллион голых поп или Согревает в холода Коляда

- Это надо вести в Англию, - хихикал муж, сидящий справа. - Им точно понравится такой Шекспир. Ты не знаешь, Коляду возили в Лондон? На фоне Брекзита он так бы зашел!

- Чего я только на сцене не видел, но такого «Гамлета» — еще нет, - восхищенно возмущался незнакомый дедушка слева. - Я у Коляды и «Калигулу» смотрел, премьеру. Но там все пристойно. А тут! Ну вообще!

На сцене в юбочках пляшут что-то звериное размалеванные актеры. Плюются. Высовывают языки. Грязно лапают картины «Мона Лиза», сливаются в оргии, зубами передавая друг-другу пробки из-под вина.

Голый Клавдий с пузом набекрень принимает ванну в пластиковом корыте, которое позже станет могилой.

Гамлет с явными дефектами речи (которые ничуть не портят впечатление, да и зачем нам текст, все ж примерно помнят Шекспира) расставляет акценты, повторяя ключевые фразы.

Читает последнее слово, распластавшись на полу, обнаженная Офелия.

Подштанники, которые раньше прикрывали попы актеров, ко второму акту перекочевывают на головы.

Бродит по сцене с нимбом на ободочке тень отца Гамлета - в исполнении самого Николая Коляды. (Единственный шанс, по-моему, увидеть его без привычной тюбетейки, он все время в ней, как Боярский в шляпе).

Вообще у Коляды очень экологичные постановки. В том смысле, что на сцене устраивается такой бардак и бомжатник, что поневоле думаешь о генеральной уборке и клянешься наконец начать сортировать мусор…

А какая в «Гамлете» музыка! Она навсегда застряла в моей голове. Вот ничем теперь не вытравишь.

- Сразу видно, не люди тогда жили, животные какие-то, - заключает молодежь, сбивая ладошки и в пятый раз вызывая на поклоны актеров. - Сплошное «Страдающее Средневековье».

Культурных отсылов в довольно-таки старом «Гамлете» (постановка 2007 года) — вагон и маленькая тележка. И устаревать нечему.

Его уже не раз показывали в столице. Всегда - аншлаг.

И когда в следующем году «Гамлета» снова привезут, можно смело идти.

А пока еще есть шанс успеть на другие спектакли «Коляда-театра» в Москве.

Они здесь до 2 февраля.

Расписание — тут.

СПРАВКА «КП»

«Коляда-театр» из Екатеринбурга. Это частный, коммерческий театр, который живет исключительно на свои заработки.

Руководитель — драматург, режиссер и педагог Николай Владимирович Коляда.