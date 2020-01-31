2020-01-31T17:21:35+03:00
Общество

Фонд Александра Печерского проведет траурную церемонию в мемориальном комплексе “Концлагерь Маутхаузен”

Мероприятие будет посвящено 75-летней годовщине восстания и побега советских военнопленных
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото: Фонд Александра ПечерскогоФото: Фонд Александра Печерского
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2 февраля в 12:00 в мемориальном комплексе “Концлагерь Маутхаузен” пройдет траурная церемония, посвященная 75-летней годовщине легендарного восстания и побега советских военнопленных. Мероприятие проведет Фонд Александра Печерского.

В ходе церемонии планируется траурное возложение венков. Затем перед гостями Анна Хакль, дочь автралийской крестьянки Марии Лангталер, которая, рискуя жизнью, укрыла в своем доме двух советских офицеров, участников восстания и побега.

Гостями мероприятия также станут консул России в Австрии, представитель Россотрудничества и советник премьер-министра Израиля.

Восстание советских солдат в “концлагере Маутхаузен” вошло в историю, как крупнейшее в истории Второй мировой войны. В ночь с 2 на 3 февраля 1945 года советскими офицерами из «блока смерти» концлагеря Маутхаузен (Австрия) был совершен массовый побег (примерно 400-500 узников). На поимку беглецов были брошены огромные силы. В ходе операции, войска СС убили 410 советских солдат. В живых осталось, по разным подсчетам, от 9 до 20 человек.

За все время существования концлагеря в нем были убиты свыше шести тысяч человек. в подавляющем большинстве - советских солдат. К сожалению, в настоящее время многие имена героев подзабыты, как и в целом деятельность подпольной организации в Маутхаузене. Никто из участников не награжден пока государственной наградой СССР или РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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