Охота на ведьм. В шубах

В этой истории отвратительно просто все.

Редко встретишь такое, чтобы можно было детям показывать со словами "Смотрите, ребятишки, какой чистоты беспримесная дрянь!"

Председатель горсовета Керчи Мая Хужина, ее зам Лариса Щербула и глава отдела оргобеспечения горсовета Диана Ушакова поехали поздравлять ветеранов-блокадников с юбилеем снятия блокады Ленинграда. В подарках были медали, грамоты и караимские пироги с мясом. Кто-то в интернете увидел фото, сопоставил изображение хлебобулочного изделия со словом блокада, обратил внимание на две шубы на чиновницах, и ком покатился, наматывая один отвратительный слой на другой.

Отвратительны соцсети, где каждый тупо крадет у соседа мысль и фото, вбивая тем самым в головы остальных образ - вот так было, смотрите, какие твари. Обвиняет и тут же выносит приговор.

Отвратительны СМИ, которые в погоне за трафиком тут же начали изощряться в одну дуду, даже не копнув историю на пол-лопаты.

"В Крыму чиновницы в шубах подарили блокадникам по батону и медали".

"Крымских чиновниц в шубах уволят за батоны для блокадников".

"Мятый батон для блокадников: чиновницы в шубах перешли грань".

"Глава Крыма потребовал уволить чиновников за раздачу хлеба блокадникам".

"Ведущий «Модного приговора» оценил шубы пришедших к блокадникам керченских чиновниц"...

Отвратительны депутаты Госдумы, которые прочитав об этом и не разбираясь, взяли на себя функцию совести нации. Потребовали исключить из "Единой России" и побежали звонить главе Крыма Аксенову. А затем рапортовать об успехах: "Я провел разговор с ним, он примет меры".

И Аксенов действительно тут же отписался в соцсетях: "Дикая история, издевательство, унижение, недопустимо". Чтобы никто не подумал, что он защищает хамоватых чиновников, на которых сейчас надо наоборот охотиться.

Отвратительно, что никто и не подумал сказать вслух очевидное, задать простейшие вопросы.

А в чем женщине ходить зимой? В бикини? В телогрейке? А если это чиновник, то шубу ему носить категорически нельзя? Иначе кто-то что-то подумает? У нас между чиновник и преступник официально поставлен знак равенства?

Почему общество на всех уровнях так охотно впадает в кампанейщину, устраивая травлю по любому поводу? Как так получилось, что СМИ и соцсети взяли на себя функцию "коллективного Сталина"? Почему никто не слышит и не пытается услышать этих женщин, когда они вынужденно оправдываются, предъявляют ярлыки от шуб: «не дорогие же, из кусочков», «не батон, а пирог», «приехали поздравить», «что мы не так сделали?».

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