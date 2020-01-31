2020-01-31T18:41:54+03:00
Общество

Геннадий Онищенко - Александру Гамову: Мы можем в переходе метро зарабатывать. Вы - петь, а я - с шапкой деньги собирать

Легендарный экс-главсанврач в студии Радио «Комсомольская правда» читал стихи и учил нашего обозревателя, как правильно петь украинские народные песни
Александр ГАМОВ@gamov1
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Геннадий Онищенко.Геннадий Онищенко.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На днях у нас в редакции побывал 1-й Главный государственный санитарный врач Российской Федерации - руководитель Роспотребнадзора (с 25 октября 1996 г. по 23 октября 2013 г.), а ныне первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко.

Врач-эпидемиолог с мировым именем провел в «Комсомолке» около трех часов - ознакомился с работой редакции, принял участие в программе Наданы Фридрихсон и Сергея Мардана (прямой эфир), в записи передачи «Непарадные портреты с Александром Гамовы» на Радио «Комсомольская правда», а также ответил на многочисленные вопросы других наших журналистов. (Разумеется, знаменитому гостю пришлось поучаствовать и в небольшой фотосессии.)

Конечно же, режде всего - и в основном - в этот вечер мы обсуждали проблемы, связанные с распространением коронавируса и борьбой с этим заболеванием.

Но... Уже после записи случилось у нас и лирическое отступление, длившееся всего несколько минут.

Сначала Геннадий Григорьевич - по нашей просьбе, но по собственному выбору - читал любимые стихи. А потом...

Кстати, кто не знает - в 1973-м Онищенко окончил санитарно-гигиенический факультет Донецкого государственного медицинского института имени М.Горького по специальности «гигиена, санитария и эпидемиология». Он считает Донбасс своей родиной. И неслучайно, что именно он - когда не стало Иосифа Кобзона - был избран президентом Землячества донбассовцев в Москве. А совсем недавно ездил в Донецк, где вручал студентам, окончившим вузы ДНР, дипломы российского образца.

Ну, то есть - это было вполне логичным, что во время записи на нашей радиостанции звучали и украинские песни. Легендарный экс-главсанврач учил - меня (а моя мама была родом с Украины), как правильно петь украинские народные песни...

Геннадий Онищенко - Александру Гамову: Мы можем в переходе метро зарабатывать

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- Мы можем в переходе метро зарабатывать, - так прокомментировал этот сюжет Геннадий Онищенко. - Вы будете петь, а я ходить с шапкой и деньги собирать...

Предлагаем вашему вниманию аудиозапись, которая не вошла в передачи Радио «Комсомольская правда» и наши газетные публикации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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