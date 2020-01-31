Никита Нестеров: «Имею огромное желание остаться в ЦСКА на длительный срок»

В 2017 году защитник Никита Нестеров вернулся из-за океана – из клуба Национальной хоккейной лиги «Tampa Bay Lighting» в российский ЦСКА. Камбэк получился весьма успешным. Заслуженный мастер спорта Никита Нестеров поделился с «Газетой.Ru» своими мыслями о том, как сложилась его хоккейная карьера в армейском клубе после возвращения в Россию, пошел ли на пользу переезд и перспективах его детской хоккейной школы.

Статистика защитника ЦСКА в последние три сезона впечатляет: провел 171 матч, в которых набрал 71 (16+55) очков, стал серебряным и золотым призером чемпионата России... Никита Нестеров скромно считает, что «в целом нормально получилось».

«Каждый по-своему запоминается. В первый сезон мы дошли до финала КХЛ и победили на Олимпиаде. Во второй дошли до финала КХЛ и взяли кубок. Этот еще идет. Каждый сезон особенный, - отмечает хоккеист.

Причем, возвращение играть в Россию очень благоприятно отразилось на его карьерном росте. С ЦСКА Никита Нестеров победил в Чемпионате России, завоевал Кубок Гагарина. Отмечает, что главный тренер армейской команды Игорь Никитин (сам бывший защитник) многому научил его в плане обороны. В результате игрок попал в олимпийскую сборную и выиграл золотые медали.

В межсезонье Никита Нестеров открыл хоккейную школу для детей в Челябинске.

«Функционирует, все больше и больше людей приходит. Развиваем ее, - сообщил игрок. - Надеемся, что этот проект поможет многим ребятам найти себя в хоккее… Такие проекты всегда хочется начинать дома, в том месте, где ты сам первый раз вставал на коньки».

У игрока есть опыт работы и в отечественных хоккейных системах, и западных. Это помогло при создании школы: старались взять все лучшее из обеих систем.

В последнее время в ЦСКА Никита Нестеров все чаще выходит на игры с капитанской литерой…

«Приятно, что тренер доверяет. Ну я особо не обращаю внимание на литеру. Знаю, что это много значит и большая честь, но стараюсь больше думать об игре и не зацикливаюсь на этом», - говорит игрок.

Весной у него заканчивается контракт с ЦСКА. Где продолжит карьеру топ-защитник национальной сборной и команды-чемпиона?

Никита Нестеров напоминает, что провел в Северной Америке четыре сезона. НХЛ не просто так называют лучшей хоккейной лигой в мире, там играть и развиваться профессиональному хоккеисту очень комфортно. В 2017 году у него были варианты в НХЛ, но на тот момент созрело решение вернуться домой, чтобы добиться значимых для себя целей. Многое получилось.

«Вместе с партнерами мы выиграли Олимпиаду, завоевали Кубок Гагарина, а вот Чемпионами мира еще не стали, - смеется хоккеист. - В ситуации, когда есть к чему стремиться, нет смысла что-либо менять, поэтому имею огромное желание остаться в ЦСКА на длительный срок».

На протяжении полутора лет его агент регулярно общался с представителями многих клубов НХЛ. Были серьезные предложения, от которых не просто отказываться. Но для игрока важно играть за команду, в которой он может развиваться наиболее успешно, добиваясь поставленных целей.

«Сегодня у меня есть все возможности для этого, именно поэтому веду предварительные переговоры с президентом ЦСКА Игорем Есмантовичем о пятилетнем сроке. Так что свое будущее связываю с Россией и ЦСКА!» - резюмирует Никита Нестеров.