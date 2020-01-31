Каким будет «Локомотив» без Смолова, зачем «Спартаку» Соболев, и на что готов замахнуться «Ростов»

У российских клубов появилась традиция каждую зиму собираться в Катаре. В стране, где пройдет ЧМ-2022, «Спартак», «Локомотив», «Ростов» и примкнувший к ним сербский «Партизан» покажут соскучившимся болельщикам прообразы команд, которые встраивают к ударной концовке Премьер-лиги. «КП» задает вопросы, на которые должны ответить клубы.

«Спартак»: зачем Тедеско купил Соболева?

«Красно-белые» перед тем как уйти на зимнюю переподготовку пообещали никого не покупать в ближайшее время. И не вытерпели. Проведя первый сбор, «Спартак» понял, что ему нужен габаритный форвард. Рост одного из лучших бомбардиров сезона Александра Соболева – 195 см. Его и взяли. Пока в аренду (за 500 тыс евро), а там видно будет (сумма выкупа – 4,5 млн)

В Катаре «Спартак» покажет, как собирается вписать нападающего в свою основную схему 5-3-2. А заодно посмотрим, хватает и центральных защитников под такую тактику, вернул ли Шюррле себе настроение и форму, готов ли Бакаев после ухода брата из команды быть таким же лидером, как и прежде, и собирается ли Зобнин возвращаться на свой уровень образца 2018 года.

«Локомотив»: как будут играть без Смолова

У «Локо» проблемы с нападающими: травмы, отъезд Смолова в Испанию, и вот у Семина есть только один Эдер, который ранее чаще выходил на замену. Что изменится в игре «Локомотива»? Какая роль теперь будет у братьев Миранчук, одним из которых вроде как интересовались в Италии и чуть ли не сам «Ювентус».

Возможно, именно в Катаре станет ясно – необходим ли «Локомотиву» Александр Кокорин, и готовы ли железнодорожники вызволять его из питерского плена.

«Ростов»: как там Мамаев?

Когда «Ростов» заканчивал первую часть чемпионата, все боялись не развалится ли зимой клуб из-за финансовых проблем. Но вроде бы все обошлось. Не пришлось даже продавать Эльдора Шомуродова и Матиаса Норманна – это сейчас чуть ли не главные активы «Ростова». Более того, с ними были продлены контракты. Ну а самое интересное, как в команду вписался Павел Мамаев, в какой он форме после длительного пропуска, и действительно ли так нужен был Валерию Карпину.

Календарь и расписание трансляций Кубка Париматч Премьер 2020

1 февраля

13:55 «Локомотив» — «Партизан». Матч ТВ

17:25 «Спартак» — «Ростов». Матч ТВ

4 февраля

17:30 «Партизан» — «Ростов». Матч ТВ

5 февраля

17:30 «Спартак» — «Локомотив». Матч ТВ

8 февраля

13:30 «Спартак» — «Партизан». Матч ТВ

9 февраля

17:30 «Ростов» — «Локомотив». Матч ТВ

Регламент Кубка Париматч Премьер 2020

- За победу в основное время начисляется 3 очка, поражение в основное время – 0 очков.

- В случае ничьи назначается серия пенальти

- За победу по пенальти – 2 очка, поражение в серии пенальти – 1 очко

- В случае равенства очков выше стоит команда с лучшей разницей забитых и пропущенных голов

- По ходу 1-го и 2-го таймов нельзя было делать больше 5 замен

- В перерыве матча количество замен не ограничено.