Вопрос дня: А вы счастливы?

В результате опроса 45 000 человек в 46 странах в 2019 году выяснилось: в среднем по планете 59% счастливых и 11% несчастных (остальные не определились с ответом). В России же счастливыми себя чувствуют 42% наших сограждан, а 18% - не очень.

Полина КУЛИНА, сказочница:

- Нет, конечно. Я же не мертвая. Счастье - конец пути. Человек балансирует между. Постоянное счастье - стагнация и разврат. Постоянное несчастье - грех уныния. Бывает, помолишься и чувствуешь себя счастливым человеком. А бывает, объешься колбасы - и такое горе на душе.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Да, когда все стоит в твоей жизни на верных местах. Первое - Бог. Второе - семья. Третье - работа. И каждое направление ты любишь, получаешь от него удовольствие.

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, кинокритик:

- Счастье - состояние мимолетное. Постоянно счастливы только идиоты. Что же лично до меня - жизнью своей доволен, жаловаться не могу. При этом иногда бываю даже счастлив.

Егор ХОЛМОГОРОВ, философ:

- Временами. А по-настоящему я буду счастлив в день воссоединения русского народа. Надеюсь дожить.

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:

- Я нашел секрет счастья. Работает для всех. Три компонента. Первое: избавляемся от негативных эмоций - страх, злость, чувство вины. Второе: делать то, от чего получаешь удовольствие, сделать это своим хобби или бизнесом. Третье: получать удовольствие от окружающего тебя мира. Идешь по улице - радуйся тому, что можешь подышать воздухом, посмотреть на красивые дома.

Платон БЕСЕДИН, публицист:

- Нет, объяснять не буду, это личное, но все эти индексы счастья очень субъективны, потому что Россия никогда не отличалась светлыми лицами, люди у нас не любят улыбаться.

Юрий ЛОЗА, артист:

- Я весел и спокоен. Для человека счастье - это достижение чего-то (вершины власти, благосостояния, физического удовольствия), что сменяется желанием достичь нового счастья. Так что выкиньте результаты этих опросов в мусорное ведро, потому что они не имеют ничего общего с объективностью.

Роман, слушатель Радио «Комсомольская правда» (92,7 FM):

- Пушкин ошибался! На свете счастье есть! У меня жена первого января двойню родила - так я уже месяц пьяный от счастья.