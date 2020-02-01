«Так неприлично, что точно запретят»: 49-летняя Наоми Кэмпбелл снялась без одежды

За плечами у Наоми Кэмпбелл – впечатляющая карьера на подиуме длиной в более чем три десятка лет. Но она по-прежнему хороша: 49-летняя «черная пантера» не сдает своих позиций и делает такие вещи, на которые не решаются многие модели гораздо моложе нее. Например, снимается обнаженной. Наоми стала звездой новой рекламной кампании британского дизайнера Вивьен Вествуд. Для рекламы новой коллекции эпатажного модельера Наоми рискнула сняться обнаженной.

На фото Кэмпбелл предстает полностью без одежды: на ней только туфельки и роскошная шляпа. Образ дополняет роскошная грива (это парик, известно, что своих волос у Наоми практически нет). Модель смело демонстрирует упругие ягодицы и красивую грудь. Глядя на ее обнаженное тело, поклонники восхищаются не только сексуальностью модели, но и ее смелостью и пишут о фотосессии в соцсетях: «Так неприлично, что точно запретят».

naomi #VivienneWestwood Spring/Summer 2020 shot by Juergen Teller

С модным домом Vivienne Westwood Наоми сотрудничает еще с 1987 года, регулярно участвуя в их показах на подиуме. А вот в рекламной фотосессии британской марки снялась впервые.

- Я верю, что в жизни все происходит, как должно быть. Потребовалось 33 года, чтобы сняться в кампании Vivienne Westwood, и я счастлива, что смогла сделать это в 49. Это должно было когда-нибудь случиться, - рассказала Кэмпбелл журналистам.

viviennewestwood Vivienne & @naomi for the #VivienneWestwood Spring/Summer 2020

В недавнем интервью британскому Vogue Наоми Кэмпбелл призналась, что лишь с годами стала такой уверенной в себе. Она долго не могла примириться со своим телом и отказывалась верить в то, что она красавица. На подиуме она страшно смущалась и комплексовала - чего уж говорить об обнаженных фотосессиях.

Если в карьере Наоми все по-прежнему прекрасно, в ее личной жизни, похоже, полный застой. После романа с российским миллиардером Владиславом Дорониным у Наоми больше не было настолько продолжительных отношений, чтобы можно было представить своего избранника публике. Поговаривают, что Кэмпбелл так и не вышла замуж из-за скверного характера, который не может вытерпеть ни один мужчина. В это легко верится, памятуя про ее скандалы в аэропорту Лондона и про горничную, в голову которой как-то полетел телефон звезды.