2020-02-03T10:13:46+03:00
Экономика

Экономика подхватила коронавирус: Китайские биржи открылись обвалом

Как все это отразится на России?
Евгений БЕЛЯКОВ
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Упали акции нескольких тысяч крупнейших китайских компаний.Упали акции нескольких тысяч крупнейших китайских компаний.Фото: REUTERS
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Рынок заболел коноравирусом. Утром в понедельник крупнейшие китайские биржи открылись после новогодних каникул (с 23 января) и сразу же просели на 8%. Упали акции нескольких тысяч крупнейших китайских компаний. Инвесторы продают ценные бумаги, опасаясь, что новая инфекция будет распространяться и дальше.

- Не так страшна новая эпидемия коронавируса в Китае, как сопровождающая его неопределенность. В конце концов, это не первая и не последняя эпидемия в мире. Китай – крупнейший потребитель сырья и ресурсов, чья активность важна для множества рынков, - говорит Алексей Калачев, аналитик компании «Финам».

По словам экспертов, падение на 5 - 10% - это в биржевой терминологии «техническая коррекция». Если по-простому: больно, но не смертельно. Началом полноценной паники может стать падение на 15 - 20%. Случится оно или нет - сейчас самый главный вопрос.

- Самое неприятное, что могло бы произойти, - это если бы паника по поводу китайского коронавируса стала тем самым «черным лебедем» (неожиданное событие, термин в прошлый кризис придумал Нассим Талеб в своей одноименной книге. - Ред.) для начала глобальной рецессии, которого рынки так боятся и которого так ждут в последние годы. Падение темпов роста китайской экономки, теперь уже неизбежное, может стать сигналом для спекулятивных капиталов, которые начнут уходить от рисков, - считает Алексей Калачев.

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- Рост неопределенности совпал с поводом для коррекции на перегретых рынках, - считает Ольга Беленькая, руководитель аналитического департамента ООО «Совлинк».

Как отмечают эксперты, коррекция на мировых биржах назревала давно. За последние несколько лет акции большинства компаний в развитых и развивающихся странах росли очень высокими темпами. И это стало напоминать очередной «пузырь».

- Директор по инвестициям Guggenheim Partners сравнил ралли на рынках с финансовой «пирамидой Понци» (схема, которая использовалась в МММ. - Ред.), которую ждет неизбежный крах, - считает Евгений Коган, президент ИГ «Московские партнеры». - Риски обрушения «пирамиды» действительно высоки. Когда это произойдет – угадать невозможно. Нынешняя ситуация напоминает то, что уже не раз происходило на рынках на моей памяти.

По словам эксперта, это и переоцененность многих акций, и огромные доходности (под 30% в долларах), которые получали инвесторы в последние годы, и общий оптимизм на всех рынках. Для сравнения, такое было в России в 2008 году. Аналитики наперебой обновляли рекорды в своих прогнозах, но случился мировой финансовый кризис, из которого удалось выйти только через несколько лет. Что может стать поводом для начала паники на этот раз?

- Да все, что угодно. Важно, чтобы все начали бояться и массированно продавать. Тут может «сдетонировать» и замедление мировой экономики, и эпидемия в Китае, и какие-то геополитические события, и ошибки политиков, и новый раунд торговых войн (кто может гарантировать, что обойдется без него?), и элементарный компьютерный сбой – все, что угодно. Повод не важен - важны причины. А причин в мире накоплено очень много, - считает Евгений Коган.

К слову, китайские власти к открытию собственных бирж в понедельник подготовились. У Пекина было время, чтобы подумать о противоядии. Так, Народный банк Китая снизил учетную ставку (с 2,5 до 2,4% годовых) и закачал в экономику около 100 млрд долларов. Эти деньги должны сгладить падение. Частично это удалось. Биржевые индексы на середину торгового дня отыграли примерно 1,5%.

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ВОПРОС РЕБРОМ

Как это отразится на России?

Эпидемия плоха тем, что вирус действует на многие отрасли. Страдает туристический бизнес, несут убытки авиаперевозчики, падает спрос на сырьевые товары. К примеру, нефть с начала эпидемии подешевела более чем на 10% - до $56 за баррель. А это главный наполнитель нашего бюджета. Плюс страдают компании, которые занимаются импортом товаров из Китая. Многие фабрики в Поднебесной закрыты.

- Снижение производственной активности в период эпидемии ведет к падению спроса и цен на сырьевые ресурсы, экспортируемые из России. Это может отрицательно сказаться на доходах российских компаний и поступлениях в бюджет, - считает Алексей Калачев.

Но это мелочи. Если коронавирус спровоцирует мировой финансовый кризис, то последствия будут гораздо хуже. Цена на нефть может упасть еще сильнее. И это в первую очередь отразится на доходах нашей казны и курсе рубля. Конечно, все будет зависеть от того, как долго продлится неопределенность в экономике. Радует лишь тот факт, что на ближайшие год-два резервов для погашения возможного дефицита бюджета у нас достаточно. Не зря же столько лет копили кубышку в виде Фонда национального благосостояния ($120 млрд) и международных резервов ЦБ ($ 560 млрд). Вот и пригодится!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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