МВД предлагает расширить цифровые комбинации для автомобильных номеров в регионах

МВД России расширить цифровые комбинации автомобильных номеров, которые обозначают российский регион. Проектом приказа МВД России "О государственных регистрационных знаках транспортных средств" предлагается начинать трехзначные коды регионов с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9.

- Раньше регион на номере машины можно было узнать по двухзначному номеру. Третью цифру в код региона добавили в 2005 году в Москве, тогда в столице закончились серии 77, 99 и 97. Следом третью цифру добавили в Санкт-Петербурге. Теперь надо ожидать появление номеров с новыми незнакомыми цифрами в других регионах. Они могут быть любыми. Сегодня, при наличии планшетного компьютера сотрудник полиции полиции за несколько секунд получает любую информацию о владельце машины по ее номеру, потому сама комбинация цифр в номере стала не так актуальна, - отметили в МВД России.

После того, как в Москве закончатся привычные комбинации на номерах 177 и 777, могут появиться сочетания 497 или 999, в Санкт-Петербурге 278 или 878, на Алтае - 222, в Татарстане - 616, в Омской области - 555, а в Свердловской области - 666. Вот из-за последней комбинации, которую в народе называют "числом зверя" в сети уже разгорелся ожесточенный спор. В местном ГИБДД уже поспешили заявить, что пока емкости серии 196 хватает, и комбинацию с тремя шестерками жители региона увидят на дорогах не скоро.

По мнению экспертов в автомобильном сообществе, решение расширить номерной набор трехзначных кодов регионов понадобился для создания "красивых" автомобильных номеров. Чтобы угодить автолюбителям, которые готовы платить, чтобы видеть на своей машине индивидуальный набор буквенно-цифровых обозначений. Напомним, согласно одному из новых законопроектов Минэкономразвитие предлагает с автолюбителям приобретать "красивые" автомобильные номера через сайт Госуслуг по ценам от 10 тысяч до 10 миллионов рублей за штуку (в среднем - 300 тысяч рублей).

Если закон примут, то с 1 января 2021 года доходы от продажи "красивых" номеров будет поступать в федеральный и региональные бюджеты. Ежегодно автолюбители получают порядка 4 миллионов автомобильных номеров.

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