В Москве украинку нашли мёртвой в квартире после знакомства с корейцем в свингер-клубе

В московской квартире на Арбате найдено тело девушки. По предварительным данным, смерть наступила от передозировки наркотическими веществами.

По информации источника kp.ru, накануне девушка познакомилась с гражданином Кореи в свингер-клубе. Затем они приехали в квартиру, где перепивший спутник погибшей сразу отправился спать, а сама она отправилась в душ. Утром новый знакомый обнаружил её мёртвой.

Накануне девушка познакомилась с гражданином Кореи в свингер-клубе.Фото: СОЦСЕТИ

Ранее сайт kp.ru писал о 24-летней модели Екатерине Караглановой, которую зарезал и вынес в чемодане 33-летний любовник Маским Гареев. Она должна была лететь на свой день рождения с 52-летним спутником, но приехавший накануне вылета Гареев, зарезал её, увидев, что Екатерина собирает вещи. Он попытался скрыть её тело в чемодане, но у него не вышло. Тогда он просто прикрыл чемодан крышкой, переоделся в чистую одежду и вынес тело и все улики на помойку.