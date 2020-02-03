2020-02-03T12:19:14+03:00
Происшествия

В Москве украинку нашли мёртвой в квартире после знакомства с корейцем в свингер-клубе

По предварительной версии, девушка скончалась от передозировки
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Москве украинку нашли мёртвой в квартире после знакомства с корейцем в свингер-клубеВ Москве украинку нашли мёртвой в квартире после знакомства с корейцем в свингер-клубеФото: СОЦСЕТИ
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В московской квартире на Арбате найдено тело девушки. По предварительным данным, смерть наступила от передозировки наркотическими веществами.

По информации источника kp.ru, накануне девушка познакомилась с гражданином Кореи в свингер-клубе. Затем они приехали в квартиру, где перепивший спутник погибшей сразу отправился спать, а сама она отправилась в душ. Утром новый знакомый обнаружил её мёртвой.

Накануне девушка познакомилась с гражданином Кореи в свингер-клубе. Фото: СОЦСЕТИ

Накануне девушка познакомилась с гражданином Кореи в свингер-клубе.Фото: СОЦСЕТИ

Ранее сайт kp.ru писал о 24-летней модели Екатерине Караглановой, которую зарезал и вынес в чемодане 33-летний любовник Маским Гареев. Она должна была лететь на свой день рождения с 52-летним спутником, но приехавший накануне вылета Гареев, зарезал её, увидев, что Екатерина собирает вещи. Он попытался скрыть её тело в чемодане, но у него не вышло. Тогда он просто прикрыл чемодан крышкой, переоделся в чистую одежду и вынес тело и все улики на помойку.

Утром новый знакомый обнаружил её мёртвой. Фото: СОЦСЕТИ

Утром новый знакомый обнаружил её мёртвой.Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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