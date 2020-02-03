Власти Ленинградской области материально поддерживают предложения населения по развитию региона

Детские и спортивные площадки, скамейки, зеленые зоны, пешеходные дорожки и многое другое создано в Ленинградской области — всего 602 проекта благоустройства и создания общественной инфраструктуры за 2019 год. Инициативным жителям региона из областного бюджета на реализацию проектов было выделено более 440 млн рублей, еще 104 млн добавили муниципалитеты.

«В ДИАЛОГЕ С ГРАЖДАНАМИ»

«Людям виднее, на что нужно тратить деньги, имеется в виду жителям муниципалитетов, поэтому приоритеты для финансирования следует, конечно, выбирать в живом диалоге с гражданами», - отметил в конце прошлой недели на заседании Совета по развитию местного самоуправления президент России Владимир Путин.

Такой диалог властей с местными сообществами Ленинградская область ведет уже не первый год. В первую очередь благодаря закону об инициативных комиссиях.

Жители региона получили возможность, используя механизм комиссий, самостоятельно инициировать нужные им проекты благоустройства и создания общественной инфраструктуры, а затем — получать на реализацию своих инициатив средства из областного и местных бюджетов, частично софинансируя проекты за счет самих граждан и бизнеса.

«Для нас очень важно, чтобы каждый проект благоустройства — вне зависимости о того — крупный он или небольшой — выбирался либо по результатам открытого обсуждения с жителями, голосования, либо появлялся благодаря их собственной инициативе. Только сами жители должны решать — где, что и в какие сроки благоустраивать», — отмечает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ

Новым шагом, позволяющим вовлечь жителей и бизнес в решение вопросов местного значения, стало создание в регионе Проектного центра инициативного бюджетирования, который заработал в январе 2020 года при комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям. Сотрудники центра консультируют жителей по вопросам создания инициативных комиссий, принимать участие в отборе проектных предложений, оказывать методическую помощь в подготовке документации для участия в конкурсе на выделение субсидии, а также непосредственно курировать реализацию инициатив.

Работа центра позволит увеличить число жителей, принимающих непосредственное участие в решении конкретных вопросов, связанных с организацией общественной и социальной жизни в своем населенном пункте. Для этого комитет по местному самоуправлению планирует организовать обучающие семинары, научно-практические конференции, круглые столы по основам архитектуры, градостроительства и противопожарной безопасности.

Портфель из ключевых проектов на 2020 год уже сформирован. На реализацию предлагаемых по инициативе граждан 572 предложений из областного бюджета направят 458,6 млн рублей, еще 109,4 млн — дадут местные бюджеты.

Проектный центр инициативного бюджетирования располагается по адресу: 191123, Санкт-Петербург, ул. Потемкинская, д. 2. Задать интересующие вас вопросы или получить консультацию специалистов можно по телефону +7 (812) 670-81-43или по электронной почте inbud_lo@mail.ru.