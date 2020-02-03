Олег Кашин: Наш чиновник на зарплату не живет. А по бумагам он беден. И общество это принимает

Программу журналистов Олега Кашина и Романа Голованова слушайте с понедельника по пятницу в 21-00 по Москве на Радио «Комсомольская правда». Самые яркие фрагменты разговора читайте на сайте kp.ru.

Голованов:

- Выходит очень странное «расследование» от Алексея Навального про нового премьера Михаил Мишустина.

Кашин:

- Тут важно понимать: Навальный говорит, что много лет, с 2015 года, оказывается, следил за Мишустиным. И собирал выписки из всяких реестров на тему того, сколько у Мишустина имущества.

Голованов:

- Вот случайно он следил с 15-го года. Каждую бумажку откладывал в отдельную папочку.

Кашин:

- Просто если полететь на машине времени в 2017-й, спросить либо Навального, либо сотрудников ФБК кто такой Мишустин… Вряд ли что-то скажут. Но это тоже неважно. Понятно, ему там сливают все эти данные какие-нибудь хитрые кагэбэшники. И я предлагаю поговорить про правду, потому что не сомневаюсь в том, что все наши чиновники высшие, конечно, не живут на зарплату. И если нам показывают гигантский дом на Рублевке, неважно, на кого он записан. И вот уже давайте не делать вид, что вас или меня удивляет такого рода информация. Да, а где им еще жить? В коммуналках? До этого били Медведева. Теперь Мишустин. Как у президента есть ядерный чемоданчик, так и у премьера есть обязанность терпеть вот эти обвинения со стороны Навального. Видимо, это идет в пакете.

Я думаю, что за этой атакой стоит не сам Навальный, а какие-то, очевидно, круги, которые не довольны назначением этого премьера.

Голованов:

- Подождите, то есть, деньги ему принесли в каком-нибудь конверте?

Кашин:

- Ну, давайте не будем разоблачать Навального. Наверное, найдутся другие разоблачители. И не будем у них отбирать хлеб. Интереснее про чиновников, тем более, что это немного задевает моего давнего товарища, во многом учителя, журналиста «Коммерсанта» Дмитрия Бутрина. Он неделю или две назад написал статью с оправданиями самого Мишустина. Откуда у него недвижимость: что да, бизнес в 90-е, консервативные инвесторы и так далее. На тот момент это выглядело как ответ Мишустина. Успокаивающий. Сейчас Навальный как бы в своем следующем ходе называет Бутрина, с которым сам миллион лет знаком, был дружен, журналистом в кавычках.

У нас уже такая норма сложилась, что чиновники богатые, у чиновников есть какие-то кошельки, люди, на которых записаны те активы. И общество это приняло. Давайте не отрицать этого. Есть общественный консенсус, конечно, они богатые, ну и что?

Я не верю в идеальное государство. Более того, может ли Россия стать идеальным государством? Очевидно, нет. Как и Великобритания не может им стать, как и США, кто угодно. Вот на Украине избавились от Януковича, отобрали у него золотой батон, видимо, зажили потом долго и счастливо. Здесь то же самое. Посадим чиновника, поставим на его место того, кто живет в коммуналке на свою зарплату сто или двести тысяч рублей. Так предлагаете? Если все понимают, что чиновник по умолчанию богат, а по всем бумагам чиновник беден. Надо как-то переосмысливать все. Может, легализовать что-то. Может, а я страшную вещь скажу, возможность занятия бизнесом, совмещая его с госслужбой. Тем более, по факту все так и делают.

Верю, что у Мишустина есть недвижимость. Не вижу в этом никакого криминала. Не сомневаюсь в том, что за этим стоят какие-то аппаратные противники Мишустина, а не гражданское общество. И призываю об этом подумать всех. Такой противоречивый вывод.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758433" frameborder="0"></iframe> Олег Кашин: «Наш чиновник на зарплату не живет».

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