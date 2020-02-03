Какие страны упоминают Бога в Конституции и как

Патриарх Кирилл, напомним, предложил включить в Конституцию РФ упоминание Бога, ссылаясь на фразу из государственного гимна.

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят. Я не говорю только о православных - я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» - заявил предстоятель РПЦ.

Эту идею рассмотрит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. А мы пока изучили аналогичный зарубежный опыт.

Бог упомянут в Конституции США, старейшей из ныне действующих, от 1787 года. Вступающий в должность президент со времен Джорджа Вашингтона приносит присягу на Библии и произносит фразу: «Да поможет мне Бог!». Те же самые слова во время присяги произносят в Голландии, Норвегии, Румынии.

«Сознавая свою ответственность перед Богом и людьми, германский народ принял в силу своей конституционной власти настоящий Основной закон», - говорится в преамбуле Конституции ФРГ.

«Во имя Святого и единосущной и неделимой Троицы», - это из Конституции религиозной Греции.

«Боже, благослови венгров» - а это из венгерского Основного закона.

А в преамбуле польской Конституции найден компромисс: «Мы, польская нация - все граждане Республики, как и те, кто верит в Бога как источник истины, справедливости, добра и красоты, а также тех, кто не разделяет эту веру, но уважая эти универсальные ценности, вытекающие из других источников...».

Украина - единственная из постсоветских республик, кто упоминает Бога: «Верховная Рада Украины... осознает свою ответственность перед Богом, собственной совестью, прошлым, настоящим и будущим поколений...принимает эту Конституцию».

Ссылка на Бога есть также в Конституциях Австралии, Албании, Алжира, Аргентины, Бахрейна, Бразилии, Дании, Ирландии, Ирана, Канады, Кувейта Швейцарии, Швеции и ряда других стран (как христианских, так и мусульманских).

Обсуждалось подобное упоминание и при подготовке Европейской конституции, но договориться о ее включении не удалось. В частности, из-за позиции Франции.

ОФИЦИАЛЬНО

- В Кремле в данном случае вся дискуссия ведется в рамках комиссии, и она должна там вестись. Вы знаете, что состав комиссии очень широкий, там высказываются разные точки зрения, формулируются разные предложения, в том числе и это предложение будет там обсуждаться, - сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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