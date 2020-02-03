2020-02-03T14:31:46+03:00
Общество

В доме-музее Римского-Корсакова в Тихвине восстановят исторический облик комнат

Реставраторы обнаружили обои, в окружении которых прошло детство композитора
Павел ЧЕРНЫШОВ
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По таким фрагментам в последствии будут восстановлены обои в доме Николая Римского-Корсакова. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской областиПо таким фрагментам в последствии будут восстановлены обои в доме Николая Римского-Корсакова. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области
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Помещение, мебель, картины и даже детские игрушки — любой дом-музей состоит из нюансов, которые воссоздают эпоху, когда здесь жил исторический деятель. Но гораздо лучше, когда в экспозиции используются оригинальные предметы быта. Так, во время очередного этапа реставрации дома-музей композитора Николая Римского-Корсакова в Тихвине Ленинградской области, экспертам удалось обнаружить фрагмент исторических обоев, которые, предположительно, относится к периоду строительства дома – 1801-1810-е годы.

Во время последнего ремонта дома-музея1980 -1984 годов исторический рисунок был воссоздан на обоях в передней, когда по одному из сохранившихся фрагментов Ленинградская обойная фабрика изготовила обои специально для музея. Сейчас планируется восстановить исторические обои во всех помещениях дома, где прошло детство великого композитора.

Обратим внимание, что в последующие годы сотрудники музея проводили исследования сохранившихся фрагментов обоев, консультировались со специалистами. В результате было выявлено, что существовало три слоя обоев – на 1801-1810-е годы (период строительства дома), первая четверть XIX столетия и 1859 год (когда Римские-Корсаковы делали последний ремонт). В установлении дат исследователям помогали газеты, на которые обои были наклеены. По словам заведующей музеем Элен Викторовны Бордовской, проведенная исследовательская работа ляжет в основу выставочных проектов и научных публикаций.

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