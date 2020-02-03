Сельское хозяйство заработало за год больше 25 миллиардов долларов

- У нас сельхозотрасль в последние годы в передовиках, и прошедший год тоже был вполне удачным, селяне отработали на «отлично», - похвалил Владимир Путин работу отечественного сельского хозяйства на встрече с главой минсельхоза Дмитрием Патрушевым и попросил подробней отчитаться об итогах прошлого года.

- По результатам работы отрасли в 2019 году мы ожидаем рост производства сельхозпродукции на уровне 4,1 процента, - доложил президенту Патрушев, вспомнив собственный предварительный прогноз по зерну – 121 миллион тонн. - Этот прогноз подтверждается, и это на 7,4 миллиона тонн больше, чем годом ранее.

Министр отметил рост и объемов производства, и урожайности основных сельхозкультур - от овощей до ягод.

- По овощам у нас порядка 14 миллионов тонн собрано в 2019 году, это лучший результат в современной России.

- То есть то, чего не хватало, мы наращиваем сейчас, - констатировал Путин. - Как раз по овощам у нас была проблема.

- У нас была небольшая проблема, тем не менее динамика позитивная, и ситуация изменяется к лучшему, - подтвердил Патрушев. - И мы скоро обеспечим себя и по этой номенклатуре тоже самостоятельно. Валовой сбор плодов и ягод тоже у нас рекордный в 2019 году, он составил 3,5 миллиона тонн.

Результаты по мясу и молоку в 2019 году тоже выше, чем годом раньше.

- По данным Росстата, в 2019 году производство мяса скота и птицы составило 15,2 миллиона тонн. Мы достигли хороших результатов по производству молока - 31,3 миллиона тонн, - докладывал министр. - В 2020 году мы ожидаем рост и по производству мяса, и по производству молока. Он будет небольшой, тем не менее будет рост.

Отечественное сельское хозяйство перешагнуло принципиальный рубеж в 25 миллиардов долларов, полученных от экспорта.

- По предварительным итогам 2019 года, показатель внешней торговли агропромышленного комплекса прогнозируется чуть больше 25 миллиардов долларов, - привел цифры Патрушев. - При этом у нас в национальном проекте стоит цифра 24 миллиарда. И надеюсь, что по следующему году также будет позитивная динамика.