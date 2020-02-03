2020-02-03T16:18:01+03:00
Звезды

"Труднее всего психологически не хоронить себя": как живет больная раком звезда "Тайн следствия"

Кристине Кузьминой диагностировали онкологию в 2013 году, а в 2017-м случился рецидив
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Актриса Кристина Кузьмина.Актриса Кристина Кузьмина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Актриса Кристина Кузьмина более шести лет борется с онкологическим заболеванием. Впервые о своем диагнозе она узнала в 2013 году. Благодаря помощи врачей с болезнью удалось справиться. Однако в 2017 году у звезды сериалов "Тайны следствия" и "Мы из будущего 2" повторно обнаружили рак груди. Артистка не скрывает, что была в отчаянии, когда ей вновь поставили неутешительный диагноз. Однако не устает повторять, что при онкологии важнее всего не терять веру в счастливый исход и бороться при любых прогнозах.

Кристина Кузьмина прошла несколько курсов химиотерапии. "Это моя не первая встреча с онкологией. Пять лет назад у меня уже случился рак. Я пролечилась, перенесла операцию, казалось, все прошло...", - рассказывала 39-летняя актриса.

Она не скрывает, что ей было очень страшно, она несколько раз сталкивалась с затяжными депрессиями. "Труднее всего в такие моменты психологически не хоронить себя. Если человек ложится и говорит, что он умирает, вскоре это действительно начинает происходить", - рассказала девушка.

kuzminakristina_actresskuzminakristina_actress
Говорят, если долго не выкладывать свои фото, то подумают, что тебя не существует...
2922 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Когда актриса узнала, что у нее случился рецидив, то она не испытала шок. "Во второй раз, это конечно, смешанные, странные чувства. Ты цепляешься за мысль, что это, возможно, ошибка", - говорила она.

После лечения Кристина вернулась в театр. Продолжает она сниматься и в сериалах. "После очередного курса химиотерапии я иногда до двери театра от машины шла несколько минут. Через каждые десять шагов делала передышки, но все равно шла! Работа спасала меня", - цитирует ее "СтарХит".

В ближайшие недели Кузьминой предстоит пройти полное обследование. Оно должно показать, удалось ли победить коварную болезнь. Кристина надеется на лучшее. Она уверена, что никогда не нужно сдаваться, а к несчастьям необходимо относиться, как к временным трудностям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Меры абсолютно адекватные»: Глава Роспотребнадзора рассказала о рисках распространения коронавируса
Американский самолет провел многочасовую разведку вблизи российских баз в Сирии
Опрос: на Украине рейтинг доверия к Зеленскому впервые упал ниже 50%
Китай выделил штаммы коронавируса, на основе которых можно создать вакцину
Путин включил в состав Совбеза Краснова и Чуйченко
Рост ВВП России составил 1,3% за 2019 год
Бывший генпрокурор Украины подал в полицию заявление о вмешательстве Байдена в его работу
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о малазийском Боинге МН17
Косачёв ответил на слова МИДа Польши о победе над Россией в «историческом споре»
В Шереметьево совершил экстерную посадку самолет из Волгограда
Полеты чартерных самолетов с Хайнаня в Россию приостановлены
Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве фразой «Слава Украине»
ВОЗ о китайском коронавирусе: не паникуйте, но помните о риске заразиться
В Российских поликлиниках не хватает 2000 онкологов
Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне
Завершено возвращение российских туристов с острова Хайнань
Начинающий бармен сломал клиенту позвоночник при подаче «экстремального коктейля»
В ДНР назвали невозможным обмен по схеме "всех на всех" в текущей ситуации
Польша рассчитывает занять место Великобритании в ЕС
Диетолог рассказала, какие продукты повышают иммунитет