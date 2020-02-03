"Труднее всего психологически не хоронить себя": как живет больная раком звезда "Тайн следствия"

Актриса Кристина Кузьмина более шести лет борется с онкологическим заболеванием. Впервые о своем диагнозе она узнала в 2013 году. Благодаря помощи врачей с болезнью удалось справиться. Однако в 2017 году у звезды сериалов "Тайны следствия" и "Мы из будущего 2" повторно обнаружили рак груди. Артистка не скрывает, что была в отчаянии, когда ей вновь поставили неутешительный диагноз. Однако не устает повторять, что при онкологии важнее всего не терять веру в счастливый исход и бороться при любых прогнозах.

Кристина Кузьмина прошла несколько курсов химиотерапии. "Это моя не первая встреча с онкологией. Пять лет назад у меня уже случился рак. Я пролечилась, перенесла операцию, казалось, все прошло...", - рассказывала 39-летняя актриса.

Она не скрывает, что ей было очень страшно, она несколько раз сталкивалась с затяжными депрессиями. "Труднее всего в такие моменты психологически не хоронить себя. Если человек ложится и говорит, что он умирает, вскоре это действительно начинает происходить", - рассказала девушка.

kuzminakristina_actress Говорят, если долго не выкладывать свои фото, то подумают, что тебя не существует...

Когда актриса узнала, что у нее случился рецидив, то она не испытала шок. "Во второй раз, это конечно, смешанные, странные чувства. Ты цепляешься за мысль, что это, возможно, ошибка", - говорила она.

После лечения Кристина вернулась в театр. Продолжает она сниматься и в сериалах. "После очередного курса химиотерапии я иногда до двери театра от машины шла несколько минут. Через каждые десять шагов делала передышки, но все равно шла! Работа спасала меня", - цитирует ее "СтарХит".

В ближайшие недели Кузьминой предстоит пройти полное обследование. Оно должно показать, удалось ли победить коварную болезнь. Кристина надеется на лучшее. Она уверена, что никогда не нужно сдаваться, а к несчастьям необходимо относиться, как к временным трудностям.