Коронавирус проник в 23 страны мира
Уханьский коронавирус пересек океан и проник в США и Канаду (в общей сложности зафиксировано 15 таких диагнозов). Таким образом, вирус затронул 23 страны мира и пока не достиг только двух континентов - Африки и Южной Америки. Однако за пределами Китая дело пока ограничивается единичными случаями, заболело только 153 человека. Основная масса заболевших по-прежнему сосредоточена в Поднебесной. По данным Роспотребнадзора на 3 февраля в КНР зарегистрировано 17238 подтверждённых случаев нового вируса, из них 361 закончился летальным исходом.
При этом официальный представитель китайского МИДА Хуа Чуньин заявил, что по меньшей мере 16 иностранцев заболели коронавирусом в Китае. Два из них уже выписались из больницы, остальные находятся в стационаре, но их состояние оценивается, как стабильное. Таким образом был разрушен один из популярных мифов о том, что коронавирусом болеют только китайцы, а представители других национальностей, якобы, имеют к нему иммунитет.
На этом фоне более десятка государств, включая Россию, США, Францию, Германию Австралию, Японию и т.д. заявили об эвакуации своих граждан из Китая и Уханя - родины новой эпидемии. Однако генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал воздержаться от неоправданных мер по изоляции Китая. По его мнению нет смысла ограничивать поездки в Китай и торговые отношения с этой страной (в России, например, от поставок китайских овощей и фруктов отказалась сеть магазинов «Магнит»). Глава ВОЗ считает, что власти КНР приняли решительные меры по пресечению эпидемии (в Пекине, даже запрещены свадебные и похоронные церемонии, чтобы избежать скопления людей) и за границами Китая коронавирус распространяется «минимально и медленно».
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Тем временем, исследователи Института Вирусологии Китайской академии наук в Ухане обнаружили, что коронавирус может передаваться фекально-оральным путем. А это значит, что для борьбы с ним надо почаще мыть руки!
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Сколько людей болеют новым вирусом в разных частях планеты*
Китай - 17238
Япония - 20
Таиланд - 19
Сингапур - 18
Южная Корея - 15
Австралия - 12
США - 11
Германия - 10
Вьетнам - 8
Франция - 6
ОАЭ - 5
Канада - 4
Индия - 3
Англия - 2
Россия - 2
Филиппины - 2
Италия - 2
Непал - 1
Камбоджа - 1
Шри Ланка - 1
Финляндия - 1
Швеция - 1
Испания - 1
* на 3 февраля
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ИСТОЧНИК KP.RU