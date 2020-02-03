Коронавирус проник в 23 страны мира

Уханьский коронавирус пересек океан и проник в США и Канаду (в общей сложности зафиксировано 15 таких диагнозов). Таким образом, вирус затронул 23 страны мира и пока не достиг только двух континентов - Африки и Южной Америки. Однако за пределами Китая дело пока ограничивается единичными случаями, заболело только 153 человека. Основная масса заболевших по-прежнему сосредоточена в Поднебесной. По данным Роспотребнадзора на 3 февраля в КНР зарегистрировано 17238 подтверждённых случаев нового вируса, из них 361 закончился летальным исходом.

При этом официальный представитель китайского МИДА Хуа Чуньин заявил, что по меньшей мере 16 иностранцев заболели коронавирусом в Китае. Два из них уже выписались из больницы, остальные находятся в стационаре, но их состояние оценивается, как стабильное. Таким образом был разрушен один из популярных мифов о том, что коронавирусом болеют только китайцы, а представители других национальностей, якобы, имеют к нему иммунитет.

На этом фоне более десятка государств, включая Россию, США, Францию, Германию Австралию, Японию и т.д. заявили об эвакуации своих граждан из Китая и Уханя - родины новой эпидемии. Однако генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал воздержаться от неоправданных мер по изоляции Китая. По его мнению нет смысла ограничивать поездки в Китай и торговые отношения с этой страной (в России, например, от поставок китайских овощей и фруктов отказалась сеть магазинов «Магнит»). Глава ВОЗ считает, что власти КНР приняли решительные меры по пресечению эпидемии (в Пекине, даже запрещены свадебные и похоронные церемонии, чтобы избежать скопления людей) и за границами Китая коронавирус распространяется «минимально и медленно».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758110" frameborder="0"></iframe> Коронавирус добрался до России.В России выявили два первых случая заражения коронавирусом. Но власти советуют не паниковать

Тем временем, исследователи Института Вирусологии Китайской академии наук в Ухане обнаружили, что коронавирус может передаваться фекально-оральным путем. А это значит, что для борьбы с ним надо почаще мыть руки!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Сколько людей болеют новым вирусом в разных частях планеты*

Китай - 17238

Япония - 20

Таиланд - 19

Сингапур - 18

Южная Корея - 15

Австралия - 12

США - 11

Германия - 10

Вьетнам - 8

Франция - 6

ОАЭ - 5

Канада - 4

Индия - 3

Англия - 2

Россия - 2

Филиппины - 2

Италия - 2

Непал - 1

Камбоджа - 1

Шри Ланка - 1

Финляндия - 1

Швеция - 1

Испания - 1

* на 3 февраля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус у людей: что такое, симптомы, методы лечения

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (подробности)

"Китайские шпионы отправляли посылки с образцами коронавируса из Канады". Топ слухов о болезни

«Комсомолка» изучила самые громкие фейки о смертельной инфекции, которые пока остаются без подтверждений (подробности)

Защитные маски против коронавируса: насколько они помогают и как ими грамотно пользоваться

Заражение коронавирусом растет, зарегистрировано более 7,5 тысяч больных, инфекция вышла за пределы КНР и замечена в 17 странах. Жители Китая поголовно надели защитные медицинские маски и респираторы. Россияне тоже бросились на закупки одноразовых масок в аптеках. О появлении нового вируса в нашей стране пока данных нет, но эксперты прогнозируют, что случаев завоза избежать удастся вряд ли. К тому же многие уверены, что маски помогут защититься от гриппа и простуд. В общем, запас нужен, в хозяйстве пригодится (подробности)