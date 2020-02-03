Сергей Иванов тратит на благотворительность больше 2 миллионов рублей в год

Заниматься благотворительностью Сергей Иванов начал еще будучи главой кремлевской администрации. Перейдя на должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта он не изменил традиции. Ежегодно Иванов перечисляет на благотворительность крупные суммы. На этот раз - больше двух миллионов рублей. Такую же сумму Иванов потратил на благотворительность и годом ранее.

Как и у любого благотворителя у Иванова есть свои «подшефные». Всего помощь получили 8 организаций. Это «Фонд Бориса Эйфмана поддержки балетного искусства», Воронцовский дворец в Алупке, Музеи Московского Кремля, Федерация баскетбола России, АНО «Дальневосточные леопарды», Единая лига ВТБ, «Поисковое движение России». В этот раз к списку организаций, которым оказана помощь, впервые добавилось Российское военно-историческое общество, где Иванов является председателем попечительского совета.

А еще Иванов - председатель попечительского совета кремлевских музеев, глава попечительского совета Российской федерации баскетбола, почетный президент Единой лиги ВТБ, глава наблюдательного совета АНО «Дальневосточные леопарды» и любитель балетов Эйфмана. Этим во многом и объясняются благотворительные предпочтения спецпредставителя президента.