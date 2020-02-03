2020-02-03T17:10:34+03:00
Общество

Сергей Иванов тратит на благотворительность больше 2 миллионов рублей в год

Перечисленные им деньги идут на развитие музеев, поисковое движение и помощь дальневосточным леопардам
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Сергей Иванов.Сергей Иванов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Заниматься благотворительностью Сергей Иванов начал еще будучи главой кремлевской администрации. Перейдя на должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта он не изменил традиции. Ежегодно Иванов перечисляет на благотворительность крупные суммы. На этот раз - больше двух миллионов рублей. Такую же сумму Иванов потратил на благотворительность и годом ранее.

Как и у любого благотворителя у Иванова есть свои «подшефные». Всего помощь получили 8 организаций. Это «Фонд Бориса Эйфмана поддержки балетного искусства», Воронцовский дворец в Алупке, Музеи Московского Кремля, Федерация баскетбола России, АНО «Дальневосточные леопарды», Единая лига ВТБ, «Поисковое движение России». В этот раз к списку организаций, которым оказана помощь, впервые добавилось Российское военно-историческое общество, где Иванов является председателем попечительского совета.

А еще Иванов - председатель попечительского совета кремлевских музеев, глава попечительского совета Российской федерации баскетбола, почетный президент Единой лиги ВТБ, глава наблюдательного совета АНО «Дальневосточные леопарды» и любитель балетов Эйфмана. Этим во многом и объясняются благотворительные предпочтения спецпредставителя президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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