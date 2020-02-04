Джокович вернул себе звание первой ракетки мира
Новак Джокович в воскресенье выиграл свой 8-й Australian Open и вновь возглавил мировой рейтинг. Серб подвинул с теннисного Олимпа Рафаэля Надаля, который в Австралии дошел до четвертьфинала, где проиграл будущему финалисту Доменику Тиму.
Сам Доменик теперь переместился на 4-е место, подвинув на строчку вниз нашего Даниила Медведева (вылетел в 4-м круге). Зато, на 15-е место поднялся в рейтинге Андрей Рублев, который на Australian Open тоже дошел до четвертого круга, а перед этим выиграл два турнира АТП.
Карен Хачанов остался на 17-й позиции, хотя еще в прошлом году был в первой десятке.
Любопытно, что «большая тройка» - Федерер, Надаль и Джокович не отдают титул кому-то еще уже 16 турниров Большого шлема подряд.
Рейтинг АТП на 3 февраля 2020 года
1 Новак Джокович — 9720
2 Рафаэль Надаль — 9395
3 Роджер Федерер — 7130
4 Доминик Тим — 7045
5 Даниил Медведев — 5890
6 Стефанос Циципас — 4745
7 Александр Зверев — 3885
15 Андрей Рублёв — 2174
17 Карен Хачанов — 1995
ИСТОЧНИК KP.RU