2020-02-03T17:20:26+03:00
Спорт

Джокович вернул себе звание первой ракетки мира

Даниил Медведев опустился на 5-е место в мировом рейтинге
Сергей КИРИЛЛОВ
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Новак ДжоковичНовак ДжоковичФото: REUTERS
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Новак Джокович в воскресенье выиграл свой 8-й Australian Open и вновь возглавил мировой рейтинг. Серб подвинул с теннисного Олимпа Рафаэля Надаля, который в Австралии дошел до четвертьфинала, где проиграл будущему финалисту Доменику Тиму.

Сам Доменик теперь переместился на 4-е место, подвинув на строчку вниз нашего Даниила Медведева (вылетел в 4-м круге). Зато, на 15-е место поднялся в рейтинге Андрей Рублев, который на Australian Open тоже дошел до четвертого круга, а перед этим выиграл два турнира АТП.

Карен Хачанов остался на 17-й позиции, хотя еще в прошлом году был в первой десятке.

Любопытно, что «большая тройка» - Федерер, Надаль и Джокович не отдают титул кому-то еще уже 16 турниров Большого шлема подряд.

Рейтинг АТП на 3 февраля 2020 года

1 Новак Джокович — 9720

2 Рафаэль Надаль — 9395

3 Роджер Федерер — 7130

4 Доминик Тим — 7045

5 Даниил Медведев — 5890

6 Стефанос Циципас — 4745

7 Александр Зверев — 3885

15 Андрей Рублёв — 2174

17 Карен Хачанов — 1995

ИСТОЧНИК KP.RU

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