2020-02-03T18:31:25+03:00
Происшествия

Стала известна причина смерти журналиста Александра Рая и его жены

Получены результаты судебно-медицинской экспертизы
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Стала известна причина смерти журналиста и его супругиСтала известна причина смерти журналиста и его супругиФото: из личного архива героя публикации.
Изменить размер текста:

Известный журналист, основатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай и его супруга скончались от отравления наркотическим веществом.

Как сообщает источник «КП», при проведении судебно-медицинской экспертизы трупа выяснилось, что смерть наступила в результате отравления метадоном - наркотическим синтетическим опиоидом.

Из предоставленной информации следует, что в крови жены журналиста было обнаружено 0,181 мг% наркотика, в печени - 0,651 мг% запрещенного вещества. У Рая в крови и моче определен метадон в концентрации: в крови - 0,129 мг%, в печени - 0, 470 мг%.

Напомним, о смерти известного журналиста и его супруги сообщили коллеги по «Тинькофф-журналу», основателем которого Рай стал в 2014 году. Он скончался в воскресенье 8 декабря.

Как сообщал сайт kp.ru, у пары остался маленький сын. В пресс-службе «Тинькофф-журнала» заявили, что компания окажет материальную поддержку семье журналиста, а также сыну, оставшемуся без родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Эрдоган: Анкара поддерживает "территориальную целостность" Украины
Иран больше не предоставит Украине материалы по расследованию крушения Boeing 737 под Тегераном
В Калифорнии шесть человек пострадали при стрельбе в автобусе
Российский советник в Южной Осетии и его жена умерли в Цхинвале
Суд арестовал чемпиона России по боксу Кушиташвили
Роспотребнадзор имеет право изолировать всех, у кого есть подозрение на коронавирус
«Эй, дамы, он по-прежнему горячий?»: В Сети обсуждают рекламу с Джейсоном Момоа, «отстегивающим» мышцы и волосы
«Меры абсолютно адекватные»: Глава Роспотребнадзора рассказала о рисках распространения коронавируса
Американский самолет провел многочасовую разведку вблизи российских баз в Сирии
Опрос: на Украине рейтинг доверия к Зеленскому впервые упал ниже 50%
Китай выделил штаммы коронавируса, на основе которых можно создать вакцину
Путин включил в состав Совбеза Краснова и Чуйченко
Рост ВВП России составил 1,3% за 2019 год
Бывший генпрокурор Украины подал в полицию заявление о вмешательстве Байдена в его работу
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о малазийском Боинге МН17
Косачёв ответил на слова МИДа Польши о победе над Россией в «историческом споре»
В Шереметьево совершил экстерную посадку самолет из Волгограда
Полеты чартерных самолетов с Хайнаня в Россию приостановлены
Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве фразой «Слава Украине»
ВОЗ о китайском коронавирусе: не паникуйте, но помните о риске заразиться
В Российских поликлиниках не хватает 2000 онкологов
Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне
Завершено возвращение российских туристов с острова Хайнань
Начинающий бармен сломал клиенту позвоночник при подаче «экстремального коктейля»
В ДНР назвали невозможным обмен по схеме "всех на всех" в текущей ситуации
Польша рассчитывает занять место Великобритании в ЕС
Диетолог рассказала, какие продукты повышают иммунитет