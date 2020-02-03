Стала известна причина смерти журналиста Александра Рая и его жены

Известный журналист, основатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай и его супруга скончались от отравления наркотическим веществом.

Как сообщает источник «КП», при проведении судебно-медицинской экспертизы трупа выяснилось, что смерть наступила в результате отравления метадоном - наркотическим синтетическим опиоидом.

Из предоставленной информации следует, что в крови жены журналиста было обнаружено 0,181 мг% наркотика, в печени - 0,651 мг% запрещенного вещества. У Рая в крови и моче определен метадон в концентрации: в крови - 0,129 мг%, в печени - 0, 470 мг%.

Напомним, о смерти известного журналиста и его супруги сообщили коллеги по «Тинькофф-журналу», основателем которого Рай стал в 2014 году. Он скончался в воскресенье 8 декабря.

Как сообщал сайт kp.ru, у пары остался маленький сын. В пресс-службе «Тинькофф-журнала» заявили, что компания окажет материальную поддержку семье журналиста, а также сыну, оставшемуся без родителей.