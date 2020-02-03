Алена Водонаева — о «рожающем быдле»: «У нас в России люди за бутылку водки детей продают»

Сейчас мало кто помнит «золотой состав» проекта «Дом-2», в который входили Ольга Бузова, Алена Водонаева, Степа Менщиков, Роман Третьяков и другие. Многие участники канули в лету и рекламируют матрасы в интернете (Третьяков), тогда как Алена Водонаева, чуть ли не самая яркая участница шоу за всю историю, не сдается и продолжает ярчить. Как научили.

15 января у себя в инстаграмме Водонаева отметилась постом, посвященным новому порядку выдачи материнского капитала. Алена считает, что теперь в России «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» станет рожать по несколько детей ради денег. Провокационный текст взбудоражил общественность. Слова Водонаевой матерые колумнисты начали анализировать всерьез и с пристрастием. И в интервью Ирине Шихман девушка развила ту самую мысль, едва сдерживая слезы на протяжении часа.

О СКАНДАЛЕ С «БЫДЛОМ» И МИЛОНОВЕ

«Я привыкла ко вниманию и умею укрываться от него, и никогда бы не подумала, что настанет момент, когда я буду думать: «Как бы мне укрыться в свою ракушку от еще большего внимания?». Началось все после поста про аборты, который был опубликован до Нового года («К сожалению, мы живём в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребёнка, то просто не надо рожать»). Он вызвал широкий резонанс, потому что его комментировали Охлобыстин и Невзоров. Потом я как частное лицо прокомментировала предложение нашего президента о материнском капитале. В своем дерзком стиле. И почему-то произошло то, что произошло (Водонаеву начали разбирать в эфире федеральных каналов, а Виталий Милонов в эфире «России 1» назвал ее «вокзальной потаскухой» и «проституткой» — Авт.)».

В интервью Ирине Шихман Водонаева развила свою мысль, которая вызвала шквал критики в её адрес.Фото: Youtube

О РЕЗОНАНСЕ

«Я сидела себе, спокойно вела инстаграм. Писала про мужиков, книги, красоту, спорт, секс. Историю женщины, которая живет в России. И тут я обмолвилась о том, что меня касается. Почему я не могу высказать мнение? Я плачу налоги. Почему это мнение вызывает такую реакцию? Это большой вопрос наверх [ко власти]. Вот, как на нас реагируют, когда мы что-то говорим. И вроде как нормально формулируем свои мысли».

ОБ ИНТЕРЕСЕ К СОЦИАЛЬНЫМ ТЕМАМ

«Я писала и про Шиес, и про храм в Екатеринбурге, про внука депутата «Единой России». Я слежу за тем, что происходит в стране. Не смотрю телевизор — смотрю новости. Изучаю вопросы здравоохранения, сколько школ закрылось, сколько храмов открылось. Благодаря интернету глаза стали открываться. И я стала больше углубляться в то, как мы живем»

О ПРОБЛЕМАХ РОССИИ

«Я считаю, что нужно повысить зарплату учителям, чтобы у них было желание учить детей. Когда у тебя в классе 30 детей, которыми дома не занимаются, они оскорбляют учителей, нет желания работать. Плюс когда за это платят копейки. У нас проблемы со специалистами, с больницами. Налоговую историю тоже нужно скорректировать, чтобы все люди хотели платить налоги. Чтобы мы знали, что эти налоги в старости аукнуться нам чем-то хорошим. Это как ослик, впереди которого висит морковка. Нам нужно концентрироваться не на том, чтобы через 20 лет дети, которые у нас родятся, присоединились к Росгвардии»

О ФЕДЕРАЛЬНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

«Я так разочаровалась в журналистике за эти две недели (после того самого поста — Авт.). Еще в мужиках. Хоть Милонов и называл меня проституткой, проститутки у нас работают не на панели, а на федеральных каналах. Все говорят о ракетах, Америке, Украине, но не важных мелочах. О чем вы говорите? У нас люди реально за бутылку водки детей продают! Отдают их педофилам. Ставят их на гречку, так что гречка врезается в колени. Я сама жила 20 лет в Тюмени, знаю, что такое провинция. Уехала, потому что поняла: жить там невозможно».

О МУЖЕ, КОТОРЫЙ ЕЛ ЕДУ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ

«Меня раздражало, что он поверхностный. Я и сама не семи пядей во лбу, поэтому хочу получать новую информацию. У Леши (второй бывший муж, диджей Алексей Комов — Авт.) не было взглядов никаких и ни про что. Мне было очень скучно. Я не хотела его уже. Мне было стыдно за него перед матерью. Когда она видела, что он не приносит продукты. Он приходил вечером, как будто в нашей с Богданом (сыном) квартире поселился квартирант. Который каждый день приходит, ставит рюкзачок, садится и пишет музыку. От которой мы не видим результата по итогу. Еды-то на столе нет! Понимаю, что есть музыканты. Но если стол пустой, какая разница, кто ты? Я ему полтора года говорила, что в ванной протекает и надо деревяшку заменить. Так и не заменила. Ручку на двери только поменял один раз за полтора года. Все, что у меня от него осталось, - кот».

Алена Водонаева.Фото: Youtube

О ЖЕНСКОЙ МУДРОСТИ

«Из мужиков надо брать все самое необходимое нам: примеры, уроки. Даже если этот бедный Алексей — музыкант, надо понять на нем [пожив с ним], что ты — независимая, сильная женщина, которая может быть и не стоило выходить замуж. Сейчас у меня иные желания и цели, нежели были год назад. У меня был молодой любовник, с которым я прекратила общаться перед Новым годом, потому что поняла — меня это отвлекает. Хочу быть сосредоточенной на себе, своей голове. Хочу поступить в МГУ, заняться развитием ютуб-канала и пересмотреть отношение ко многим аспектам в своей жизни. Стала ли я бояться после травли? Я стала отважнее, смелее и четче знаю, чего хочу».

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