2020-02-03T20:03:10+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Лучше и быстрее всего человек засыпает после срабатывания будильника…

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- Ты представляешь: Толик знает, что я замужем, и все равно спит со мной уже полгода! Какие же подонки эти мужики...

***

Мы с моей женой еще в детском садике познакомились.

Она тогда была молоденькой воспитательницей.

А я просто в песочнице валялся пьяный.

***

Поваp и официант наблюдают за посетителем из кyхни:

- Смотpи, Федь, он ест это, честное слово, ест!

***

Мужик с женой останавливают такси.

Мужик:

- Скажите, сколько стоит проехать до рынка?

Таксист:

- Сто рублей.

Мужик:

- А если вместе с женой?

Таксист:

- Сто рублей.

Мужик поворачивается к жене:

- Говорил я тебе, дура, что ты НИЧЕГО не стоишь!

***

С давних пор врачи все лекарства пробовали на себе.

Именно поэтому настойки и бальзамы делаются на спирту.

***

- Милый, ты не знаешь, где наша книга «Как прожить 100 лет»?

- Я ее сжег - теща хотела взять почитать.

***

Гадалка:

- Я вижу ваше будущее. Оно прекрасно: вы быстро карабкаетесь по лестнице, вы в блестящей форме.

- Это я все знаю. Я пожарный.

***

Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

Поэтому дворник выкинул метлу и купил ружье.

***

Антон Павлович Чехов и Михаил Афанасьевич Булгаков по профессии были врачами, а прославились как писатели.

Вот что получается, когда у врача разборчивый почерк!

ИСТОЧНИК KP.RU

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