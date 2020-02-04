Анекдоты: Лучше и быстрее всего человек засыпает после срабатывания будильника…
- Ты представляешь: Толик знает, что я замужем, и все равно спит со мной уже полгода! Какие же подонки эти мужики...
***
Мы с моей женой еще в детском садике познакомились.
Она тогда была молоденькой воспитательницей.
А я просто в песочнице валялся пьяный.
***
Поваp и официант наблюдают за посетителем из кyхни:
- Смотpи, Федь, он ест это, честное слово, ест!
***
Мужик с женой останавливают такси.
Мужик:
- Скажите, сколько стоит проехать до рынка?
Таксист:
- Сто рублей.
Мужик:
- А если вместе с женой?
Таксист:
- Сто рублей.
Мужик поворачивается к жене:
- Говорил я тебе, дура, что ты НИЧЕГО не стоишь!
***
С давних пор врачи все лекарства пробовали на себе.
Именно поэтому настойки и бальзамы делаются на спирту.
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- Милый, ты не знаешь, где наша книга «Как прожить 100 лет»?
- Я ее сжег - теща хотела взять почитать.
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Гадалка:
- Я вижу ваше будущее. Оно прекрасно: вы быстро карабкаетесь по лестнице, вы в блестящей форме.
- Это я все знаю. Я пожарный.
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Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
Поэтому дворник выкинул метлу и купил ружье.
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Антон Павлович Чехов и Михаил Афанасьевич Булгаков по профессии были врачами, а прославились как писатели.
Вот что получается, когда у врача разборчивый почерк!
ИСТОЧНИК KP.RU