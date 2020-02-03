2020-02-03T21:38:28+03:00
Звезды

«Не бывает такой фигуры»: у поклонников перехватило дух от идеальных форм Кристины Асмус в бикини

Актриса впервые разделась после скандальной секс-сцены в фильме «Текст»
Елена ПЕТРОВА
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Асмус редко публикует смелые фото, и даже кадр в купальнике для неё считается верхом откровенностиАсмус редко публикует смелые фото, и даже кадр в купальнике для неё считается верхом откровенностиФото: Instagram.com
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Зимние каникулы Кристины Асмус начались позже, чем у большинства ее звездных коллег. На днях, когда весь шоу-бизнес вернулся из отпусков с ровным загаром и набранными килограммами, звезда драмы «Текст» наконец отправилась отдыхать на Мальдивы. Как призналась актриса, она полетела одна, оставив в Москве мужа-юмориста Гарика Харламова.

В своём Инстаграме Асмус редко публикует смелые фото, и даже кадр в купальнике для неё считается верхом откровенности. Но в честь отпуска Кристина нарушила табу и впервые с момента выхода скандального фильма «Текст» показала подписчикам все достоинства своей фигуры в бикини с открытой спиной.

- Загораживаю море, - подписала она снимок, как всегда, с изрядной долей самоиронии.

asmuskristinaasmuskristina
Загораживаю море )))
110043 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поклонники этот ракурс оценили: всего за первые пару часов фото набрало 100 тысяч лайков. «Красиво загораживаете!», «Тонкая и звонкая», «Повезло Гарику!», «Ну нельзя иметь такие идеальные формы», «Не бывает такой фигуры», - комментируют подписчики. Но большинство фолловеров от такой красоты и грации потеряли дар речи, оставив в комментариях лишь восторженные смайлики.

Между тем, актриса, несмотря на раскрепощённость в кадре, не раз признавалась: в жизни она человек закомплексованный, стесняется открытых нарядов и даже на пляже в купальнике чувствует себя не к месту раздетой. А уж после выхода «Текста», где интимную сцену с участием Асмус не обсудил только ленивый, звезда и вовсе закрылась - не соглашается теперь даже на сцены в нижнем белье. Тем временем, самоотдача Кристины в ленте не прошла даром: на недавней кинопремии «Золотой орел» «Текст» стал триумфатором, взяв награду «Фильм года» и победив ещё в трёх номинациях. Да и для семейного бюджета скандал оказался полезен: гонорары Асмус и Харламова стали на порядок выше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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