Госсовет в России: каким он был при царях и каким может стать сегодня

Владимир Путин, говоря об изменениях в Конституции, упомянул и Государственный совет. И предложил прописать его статус в Основном Законе.

«КП» обратилась к экспертам: каким было значение Госсовета в Российской империи, в постперестроечной России и каким он может стать?

«ТАМ БЫЛИ ЛУЧШИЕ УМЫ СТРАНЫ!»

Историк, публицист Егор Холмогоров считает, что роль Госсовета в жизни России на рубеже XIX и XX веков была очень значима.

Егор ХолмогоровФото: Анатолий ЖДАНОВ

- Зачем царям Госсовет?

- Манифест о его образовании издал еще император Александр I в начале XIX века. Императоры периодически приходили на заседания Госсовета, председательствовали…

- Для чего?

- Легитимизация царям точно не была нужна. Но они считали это важным фактором жизни государства. А председательствовали регулярно после 1860 года, как правило, великие князья. Сначала либеральный Константин. Потом консервативный Михаил.

- Что обсуждали?

- Финансы, вопросы управления. Госсовет до появления Госдумы в начале ХХ века был совещательным органом. Он выдавал царю обычно два мнения - большинства и меньшинства. После чего император решал, к какому присоединиться. Случалось, присоединялся к меньшинству.

- Кто попадал в Госсовет?

- Поначалу император назначал весь состав из представителей основных сословий - дворянства, духовенства, купечества. Выборность половины Госсовета возникла, когда появилась Госдума, - и Госсовет фактически стал верхней палатой парламента. Мог стать нашей «русской палатой лордов» - не наступи 1917-й...

- Отмена крепостного права в 1861-м - это тоже Госсовет?

- Отношение к этому он имел. Но более активной его роль стала в 1900-х годах. Обсуждали госбюджет, вопросы образования. С большими прениями. Никто указаний им сверху не спускал. Мог рекомендовать императору чрезвычайные меры в плане финансов.

- И насколько императоры принимали это к сведению?

- Прислушивались. Нельзя сказать, что глава Госсовета мог войти к императору в любую минуту. Но «доступ к телу» у него был.

- Госсовет разогнали большевики?

- Нет, Николай II сам, еще до своего отречения в феврале 1917-го, приостановил его деятельность.

- Что можно взять из «того Госсовета»?

- Принцип формирования из сильнейших умов страны, из тех, кто видит стратегии. И нужен возрастной ценз - не моложе 40 лет. Илья Репин три года писал полотно «Торжественное заседание Госсовета 7 мая 1901 года», каждая фигура там - те, кто составлял славу России. Некоторых убили боевики.

«ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА»

Управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Фирдус Алиев полагает, что в последние два десятилетия Госсовет исправно выполнял функцию связи регионов и федерального центра. И доносил мнения с мест до первых лиц.

Фирдус Алиев

- Госсовет возродил Ельцин, но при нем он и зачах. В 2000-м Путин его воссоздал - зачем?

- В современной политической структуре России Госсовет - значимый институт. Он - фактически продолжение региональной власти в федеральных структурах. Орган и совещательный, и рекомендательный.

- У нас в стране не один такой орган...

- Особенность работы Госсовета - он собирается всего два-три раза в год, причем не только в Москве, и глубоко прорабатывает одну острозначимую тему. На Госсовете губернаторы могут тесно общаться и с членами правительства, и с первыми лицами страны. Это не доклады - дискуссионные площадки. Так регионы получают орган защиты своих интересов.

- Мозговые штурмы первых лиц регионов вместе с первыми лицами государства?

- Пожалуй, так. И вот уже когда губернаторы вместе с министрами, представителями президента начали переходить из режима обсуждения в режим выработки совместных позиций, тогда и стало понятно, что без такой консолидированной точки зрения региональных и федеральных властей трудно двигаться дальше. И президент увидел, что в этом есть эффект. Когда совещательный орган начал вырабатывать стратегические подходы. Оказалось,вот он, тот орган, который может нести функцию выработки планов развития государства.

- Кто, кроме губернаторов, может войти в Госсовет?

- Региональные, федеральные руководители и высшие чиновники главных федеральных ведомств, плюс, возможно, представители крупных групп влияния.

- Будет он выборным или назначаемым?

- Пока об этом говорить не можем.

- Госсовет - дрейф в сторону парламентской республики?

- Ни одной поправки нет, которые бы о таком дрейфе говорили, чтобы менялось смысловое назначение российской власти. Сейчас президент говорит: произошел перекос, у парламента должно быть побольше полномочий, но в рамках нормальной президентской республики.

- Что простому человеку от этого Госсовета?

- Будет коллективный взгляд на проблемы, возникающие в государстве, - такая «защита от дурака». Госсовет обязан будет учитывать взгляды широкого круга элит - что не позволит будущим руководителям отклоняться от стратегического видения большинства.

«ЭТО НЕ «НАРОДНЫЕ СТОНЫ» - ДЛЯ НИХ ЕСТЬ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Доцент кафедры управления РАНХиГС Екатерина Шульман осторожна в оценках будущих полномочий Госсовета.

Екатерина Шульман

- Госсовет был органом совещательным, теперь может стать конституционным, это хорошо?

- Госсовет был и пока остается органом, который собирает мнения губернаторов. Нет, не «народные стоны» - для них есть «Прямая линия». Это часть большой схемы по выработке госполитики.

Но до сих пор у этого органа не было своих полномочий.

- Так он может стать высшим органом страны?

- Пока известно только то, что он будет формироваться президентом. Все остальные подробности увидим в законе - а он не появится раньше всенародного голосования. Да, и полномочия Госсовету нельзя взять из воздуха. Их можно у кого-то взять. И как-то перераспределить. Возможно, Госсовет будет наделен частью президентских полномочий - это из фразы о поправке как бы следует. Она скопирована из главы Конституции, которая говорит о полномочиях президента. Интересно, будет ли необходимо согласие Госсовета при назначении на высшие должности или его одобрение стратегических документов. Ну, вроде того же развития страны на ближайшие 10 лет.

- У нас есть близкие примеры, чтобы посмотреть, как это работает?

- Есть такая параллель - казахстанский Совет безопасности. Когда Назарбаев уходил в отставку, они свой закон о Совбезе немножко поменяли. И теперь консультации и согласие Совбеза необходимы при назначении на ряд высших должностей в государстве. Притом он остался органом консультативным - назначает все равно президент.

- А если Совбез кандидатура не устраивает?

- В казахстанском варианте права вето у Совбеза нет. Но с серьезными игроками «не просто консультируются»... Посмотрите и на наш Совбез - он тоже консультативный орган.

- Когда и кто нам все доступно объяснит?

- Вообще в рамках реформы около 30 федеральных законов должны последовать. Но большинство - это законопроекты с поправками. А закон о Госсовете будет новым. Тогда мы и поймем реальные полномочия.

- Разработчик?

- Этим должна заниматься Госдума. Судя по развитым ею скоростям, в весеннюю сессию депутаты должны уложиться.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Сегодня главой Госсовета является президент. В него входят руководители Совфеда и Госдумы, полпреды президента, губернаторы, главы фракций в нижней палате парламента. По решению лидера страны в состав Госсовета могут включить лиц, замещавших высшие должности в субъектах РФ и имеющих большой опыт. Для решения оперативных вопросов формируется президиум Госсовета из 8 человек. Ротация происходит раз в полгода, персональный состав определяется президентом.

И. Е. Репин 7 мая 1901 г.

На фрагменте знаменитой картины Ильи Репина, которую он с помощниками писал три года для Мариинского дворца, где заседал Госсовет, в частности, изображены:

1. Николай II

2. Великий князь Михаил Николаевич, глава Госсовета

3. Дмитрий Набоков, экс-министр юстиции, дед Владимира Набокова

4. Граф Константин Пален, экс-министр юстиции

5. Александр Половцов, глава Русского исторического общества

6. Генерал Николай Обручев, экс-начальник Главного штаба

7. Вячеслав Плеве, статс-секретарь

8. Великий князь Михаил Александрович, наследник, цесаревич

9. Великий князь Владимир Александрович, командующий гвардией

10. Великий князь Алексей Александрович, главный начальник флота

11. Великий князь Сергей Александрович, московский генерал-губернатор

12. Иван Дурново, председатель Комитета министров

13. Константин Победоносцев, обер-прокурор Синода.