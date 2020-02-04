Дешевый бензин - в России, а доступный - в Люксембурге

Ниже цена на автомобильное топливо только в Казахстане (включен в число европейских стран, поскольку часть государства находится западнее естественной границы Старого Света - реки Урал).

Однако по доступности бензина для населения (сколько литров АИ-95 можно купить на среднюю зарплату) наша страна находится лишь в середине рейтинга. Обычный россиянин может купить в три раза меньше бензина, чем люксембуржец. А больнее всего девяносто пятый бьет по кошельку наших соседей - украинцев.