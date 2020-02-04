Как звезды в книжках рассказывают о своих драмах и учат поклонников жизни

Крупнейшие книжные издательства наперебой предлагают контракты знаменитостям. Особый спрос - на звезд, переживших трагедии и личные драмы, прогремевшие на всю страну. Предложения получают и те, кто просто пользуется авторитетом в какой-то востребованной сфере. Гонорар за книгу может достигать нескольких миллионов рублей. Вот какие новинки появятся на прилавках книжных магазинов совсем скоро.

Анна смогла

Жизнь многодетной певицы - сплошная драма: отец ее старшей дочери умер, после чего развернулась битва за наследство. Средняя дочь живет с папой и его семьей в Америке, а младшего сына Анна Седокова родила вне брака. Сейчас Анна счастлива в отношениях с новым возлюбленным, баскетболистом Янисом Тиммой.

В автобиографической книге она расскажет не только о личной жизни, но и о том, как стала известной певицей и бизнесвумен (у Анны свой бренд одежды). Сама Седокова дает такой анонс книги: «Рассказ девчонки, на которую никогда никто не ставил, но она смогла».

Десять лет назад Анна уже выпускала книгу под названием «Искусство соблазнения». Видимо, за минувшие годы певица научилась не только соблазнять. Чтобы подстегнуть интерес, Анна Седокова уже полгода не дает интервью: мол, прочтете ответы на все вопросы в книжке.

Анна СедаковаФото: Михаил ФРОЛОВ

Дана Борисова - и жизнь без кайфа

Телеведущей Дане Борисовой оказалось сподручнее писать книгу даже не на компьютере, а от руки. Рукопись с рабочим названием «Жизнь под кайфом» сейчас находится на редактуре в издательстве. Книга должна выйти в марте, ориентировочная цена - 517 рублей.

Дана Борисова откровенно расскажет, как пристрастилась к запрещенным веществам, а Андрей Малахов помог ей и отправил на реабилитацию. Теперь Борисова зарабатывает на жизнь походами по ток-шоу с рассказами, как ей живется без наркотиков и алкоголя. Гонорар за книгу подоспел вовремя - сейчас на ТВ интерес к этой истории угас. «Андрей Малахов предложил написать небольшое предисловие. Одну главу в книге написала моя мама, а еще одну - мой любимый доктор», - рассказывает Дана.

Дана Борисова с мамойФото: Instagram.com

Высоцкая знает, как есть и не толстеть

Юлия Высоцкая на днях представила новую, в этот раз не кулинарную книгу: «Перезагрузка. Руководство к действию». «Это система по поддержанию себя в хорошей физической и моральной форме. Не единственно возможная, но одна из самых результативных для меня», - отмечает Юлия. 46-летняя актриса в отличие от многих коллег просит не убирать ей морщинки и не сужать талию перед публикацией фотографий в прессе - ее устраивают лицо и фигура.

Обложка книги Юлии Высоцкой

Тюльпанова спасает жертв мужей-тиранов

Выход книги Миланы Тюльпановой запланирован в марте. Женщина расскажет о том, какие уроки она извлекла из брака с футболистом Александром Кержаковым. После развода молодая женщина через суд вернула сына и начала новую жизнь. Она открыла Центр помощи Миланы Тюльпановой, в котором вместе с адвокатами и психологами помогает жертвам домашнего насилия и тирании. В книге психолог комментирует поступки Кержакова и реакцию на них Миланы. На примере своего брака Тюльпанова обещает помочь найти выход из отношений, в которых муж подавляет личность жены. «Я хочу, чтобы люди поняли, что мужчина не вправе подавлять личность женщины», - говорит Милана.

Милана считает, что муж подавлял ее как личность.Милана считает, что муж подавлял ее как личность.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Блогеры научат смеяться

Звездой в наше время стать просто. Удачные шутки на страничках в соцсетях - и тебя знают сотни тысяч людей. Блогер Евгений Фист написал по мотивам своих постов веселую книгу «Слава блогу», которую выпустил Издательский дом «Комсомольская правда». «Эта книга как подорожник от всех проблем и библия хорошего настроения. Вы будете ржать дома и в общественных местах, заряжаться позитивом, задумываться, улыбаться и меняться к лучшему. Ее можно рассматривать как сборник стендапов. Она совершенно точно продлевает жизнь!» - уверяет автор.