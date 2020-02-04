2020-02-04T09:24:26+03:00
Общество

Китайский коронавирус, последние новости на 4 февраля: в Гонконге - вторая в мире смерть за пределами Китая, а российских туристов вернули домой

"КП" рассказывает последние новости по китайскому коронавирусу на 4 февраля [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Во всем мире люди сражаются с коронавирусом.Во всем мире люди сражаются с коронавирусом.Фото: REUTERS
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Коронавирус продолжает бушевать на планете в Китае, и последствия распространения вируса видны и за его пределами. Согласно последним новостям по китайскому коронавирусу на 4 февраля, второй случай смерти зафиксирован за пределами Китая - это 39-летний мужчина из Гонконга. Вместе с тем, второй случай передачи от человека к человеку зафиксировали специалисты в США. В России же следят за болезнью - Минздрав выпустил специальное обращение, в котором рассказывается, на что обратить внимание при профилактике, а отдыхавшие в Китае туристы вернулись в Россию.

"КП" рассказывает последние новости по китайскому коронавирусу на 4 февраля:

- Согласно официальным данным, общее число погибших от вируса на 4 февраля, составило 425 человек. Всего же заразились - 20 438.

- Первый случай смерти от коронавируса был зафиксирован в Гонконге. Ему было всего 39 лет, и это уже вторая смерть от болезни за пределами Китая.

- Второй случай передачи коронавируса от человека к человеку зафиксировали в США.

- Российские туристы, которые находились на территории Китая, вернулись обратно в нашу страну. Как отметили в Ростуризме, это удалось сделать благодаря туроператорам, предоставившим дополнительные чартеры в КНР.

- Из-за вспышки коронавируса в России решено отложить проведение Российского инвестиционного форума. Он должен был пройти в Сочи с 12 по 14 февраля.

- Минздрав РФ сделал обновления в рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В первую очередь специалисты призывают граждан обращать внимание на такие факторы, как повышение температуры, кашель, одышку и утомляемость.

- В истории с коронавирусом 2019-nCoV, который продолжает поражать тысячи людей в Китае и распространяться за его границами, стала известна важная деталь. Несмотря на неоднократные запросы российского руководства, КНР до сих пор не передала нашей стране образец нового коронавируса.

- Вирусолог в интервью "КП" заявил: "Отсутствие образца вируса для нас на самом деле критично. Потому что, насколько мне известно, в России сегодня нет лаборатории, которая была бы способна полноценно и достоверно воссоздать сам вирус на основе его генетической информации".

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU

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