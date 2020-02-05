По заявкам пользователей: HUAWEI Mate 30 Pro выходит на российский рынок

Появление в России смартфона премиум-класса HUAWEI Mate 30 Pro, построенного на базе открытой версии ОС Android 10, но с собственными мобильными сервисами – это знаковое событие для всех, кто следит за ситуацией на рынке умной электроники. Флагман стал своеобразным ответом компании на санкции властей США, которые заставили Google отказаться от сотрудничества с HUAWEI в наивной вере, что устаревшими инструментами «холодной войны» в современном глобальном мире можно затормозить научно-технический прогресс в какой-то точке земного шара.

Этот аппарат уже немного знаком отечественным пользователям: «Комсомолка» разбирала его достоинства осенью прошлого года. Еще тогда эксперты назвали смартфон новым технологическим рекордсменом. Однако производитель не спешил пускать свой «бриллиант» в открытую продаж: в России устройства распространялись по ограниченному предзаказу. Компания хотела изучить реакцию покупателей, понять, как они оценят идею внедрения собственной экосистемы сервисов и приложений, объединяющей все устройства HUAWEI. Будет ли она удобна владельцам смартфонов?

В ходе первой волны предварительного заказа (она стартовала на сайте официального онлайн-магазина HUAWEI 25 ноября 2019 года) было продано 300 смартфонов. Востребованность новинки превзошла все ожидания: компания получила более 6000 заявок, таким образом спрос в 20 раз превысил предложение. В течение нескольких месяцев было организовано несколько таких акций, и смартфоны HUAWEI Mate 30 Pro приобрело в общей сложности 700 человек.

Итак, что сулит пользователям новый флагман HUAWEI Mate 30 Pro, который 7 февраля поступит в открытую продажу, а значит, его смогут приобрести все желающие.

Во-первых, в смартфоне установлен фирменный магазин приложений HUAWEI AppGallery. Галерея предоставляет доступ к самым популярным мобильным сервисам. В прошлом году количество загрузок в HUAWEI AppGallery превысило 180 миллиардов, число зарегистрированных аккаунтов перевалило за 600 миллионов в 170 странах. Россиянам, кроме всего прочего, в AppGallery доступна вполне ощутимая материальная выгода в виде подарков и бонусов от отечественных разработчиков – весомый плюс.

Во-вторых, судя по обсуждениям в пабликах, на HUAWEI Mate 30 Pro можно при желании скачать и сервисы Google. Пользователи научились самостоятельно загружать их через сторонние сайты-интеграторы. Например, в отзывах на «Яндекс-Маркете» пишут про опыт успешной установки таких приложений, как Whatsapp и Facebook, через apkcombo.com.

C выходом нового флагмана обрела реальность давняя идея HUAWEI о создании гибкой экосистемы, свободной от влияния внешних факторов. Имея в виду прежде всего комфорт поклонников бренда, компания предоставила им возможность выбирать сервисы и приложения под себя, будь то контент Google, «Яндекса» или собственной разработки HUAWEI.

Что касается технической составляющей, то создатели HUAWEI Mate 30 Pro по многим параметрам смогли обойти конкурентов. В том числе, например, в рейтинге мобильных камер DxOMark, который признал HUAWEI Mate 30 Pro лучшим камерафоном.

Одним из козырей флагмана стал мощный процессор нового поколения Kirin 990. Он обеспечивает высокую производительность и эффективный расход заряда аккумулятора (4500 мА*ч) даже в режиме многозадачности. Другая фишка – это технология супербыстрой зарядки HUAWEI SuperCharge и возможность беспроводной зарядки устройства.

Кстати, именно HUAWEI Mate 30 Pro со встроенным 5G-модемом помог компании стать лидером поставки 5G-устройств в 2019 году. Так, HUAWEI отгрузила 6,9 миллиона 5G-гаджетов, впервые обойдя на мировом рынке своего главного конкурента.

Как известно, одним из главных приоритетов пользователей при выборе смартфона является качество фото и видеосъемки. HUAWEI Mate 30 Pro с этой точки зрения представляет собой совершенный инструмент. С его помощью можно делать профессиональную фотосъемку и снимать настоящее кино со спецэффектами.

Снято на HUAWEI Mate 30 Pro

Основная камера состоит из четырех модулей:

- сверхчувствительного объектива на 40 мегапикселей (особенно выручает в условиях плохого освещения);

- телеобъектива 8 МП (оснащен 3-кратным оптическим зумом, 5-кратным гибридным зумом и 30-кратным цифровым зумом);

- 3D-объектива (профессиональные портреты и видео с эффектом боке);

- сверхчувствительным кинообъективом 40 МП (снимает видео с разрешением 4K и частотой до 7680 кадров в секунду).

К этому стоит добавить, что фронтальная камера 32 МП обеспечивает владельца качественными селфи даже при недостаточном освещении.

Учитывая успех тестовых продаж и высокую заинтересованность российских покупателей, компания HUAWEI приняла решение о выводе модели на наш рынок. Старт продаж намечен на 7 февраля, приобрести HUAWEI Mate 30 Pro можно будет на сайте онлайн-магазина HUAWEI, в фирменных магазинах HUAWEI по всей стране, а также в некоторых розничных сетях. Флагманский смартфон HUAWEI Mate 30 Pro поступит в Россию в цвете «Космический серебристый». У пользователей будет возможность оценить новые технические, дизайнерские решения и преимущества новой интернациональной экосистемы HUAWEI.