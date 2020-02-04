Москвича на пикнике убило упавшим деревом, которое он сам же и спилил

Нелепая случайность трагически оборвала жизнь 31-летнего москвича Сергея Ч.* в минувшие выходные. Мужчина в компании своих друзей выбрался за город в лес, на шашлыки. Погода стояла отличная, хрустел свежевыпавший январский снег - ничто не предвещало беды. Сергей решил собрать побольше веток для костра и принялся пилить сухое дерево стоявшее в чаще. Внезапно, отпиленная часть дерева с треском стала падать и зацепила ствол соседнего сухого дерева, которое, в свою очередь, рухнуло на Сергея и зашибло парня насмерть.

"Прибывшим на место происшествия в подмосковную деревню Хлюпино оперативникам и врачам скорой помощи оставалось только констатировать смерть 31-летнего Сергея Ч. Мужчина скончался на месте от полученных травм в результате несчастного случая."

Полицейские опросили друзей Сергея, которые находились рядом, но ничем не смогли помочь мужчине и начали проверку по факту инцидента. Оперативникам предстоит выяснить все детали произошедшего с Сергеем несчастного случая.

* Имя изменено