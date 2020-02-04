2020-02-04T13:43:03+03:00
Общество

Москву накрыл снегопад

Жители столицы публикуют фото такого редкого этой зимой снега
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Москве - сильный снегопадВ Москве - сильный снегопадФото: Михаил ФРОЛОВ
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После нескольких пасмурных дней на Москву опустился снегопад. Синоптики обещают выпадение осадков ещё как минимум два часа.

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Наконец-то снег!
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По данным гидрометцентра столицу 4 февраля ожидает облачная погода с прояснениями и гололедица. Ранее синоптики прогнозировали похолодание с 1 февраля, которое продолжится всю первую неделю последнего месяца зимы. Погоду в начале недели определил циклон, который принёс с собой дождь, мокрый снег и низкое атмосферное давление.

Синоптики также говорили о перемене погоды, начиная с 4 февраля из-за холодного атмосферного фронта, влияющего на всю неделю. Температура в некоторые дни может достигать -10...-13 °С, при этом с новой недели в столицу вернётся привычное тепло.

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Долгожданный снег
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Также сайт kp.ru писал о правилах уборки снега в Москве на улицах, во дворах и на крышах зданий во время снегопада. О них рассказали в Комплексе городского хозяйства столицы.

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Между Ригой и Нью-Йорком
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Во время сильных снегопадов коммунальные службы круглосуточно убирают улицы Москвы, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. С лопатами и на уборочных машинах по всему городу работают более 60 тысяч коммунальщиков.

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Зима прекрасна! Слава Богу!
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Снег в Москве
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На Москву обрушился снегопад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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