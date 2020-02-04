Коронавирус ударил по мячу, горнолыжникам и легкоатлетам

Эпидемия коронавируса захватывает все новые области жизни. Из-за коронавируса пострадали уже многие виды спорта, где нарушен календарь соревнований, а некоторые старты и вовсе отменены.

Вчера, стало известно, что сборная Китая по хоккею с мячом не приедет на чемпионат мира, который стартовал в Иркутске. Спортсмены просто не смогли прилететь, поскольку прекращено авиасообщение с Китаем.

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А в это время, Международная федерация лыж (FIS) отменила этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцине. В этом новом горнолыжном центре, построенном к зимней Олимпиаде-2022 к северу от Пекина, в середине февраля должна была пройти предолимпийская неделя.

Такие тестовые соревнования всегда проходят за два года до Игр, чтобы горнолыжники могли опробовать новые склоны. Основным стартом является, конечно, скоростной спуск, где трассу никогда не ходят с листа, а только после двух официальных тренировок.

Напомним, в 2012 году соревнования Кубка мира по горным лыжам состоялись в Красной Поляне, ровно за два года до Олимпиады-2014 в Сочи. Тогда все прошло на «ура». Китайцам же теперь придется вклиниваться в горнолыжный календарь на следующий год, чтобы успеть представить свой спортивный центр.

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Стало известно и об отмене зимнего чемпионата мира по легкой атлетике в китайском Нанкине. При этом международная федерация поблагодарила города, готовые подхватить эти старты, и сообщила, что соревнования пройдут в том же китайском городе, но только в 2021 году. Тем более, что чемпионат мира в помещении проводится раз в два года, а значит не нарушит календарь на будущее.

Как ни парадоксально, но команде России такая отмена международных стартов только на руку. Ведь наши спортсмены из-за дисквалификации всей Федерации легкой атлетики (ВФЛА) сейчас не имеют права выступать в международных стартах. Надеемся, что к Олимпиаде в Токио-2020 российским легкоатлетам вернут хотя бы статус нейтральных спортсменов.