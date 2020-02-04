2020-02-04T14:08:03+03:00
Спорт

Коронавирус ударил по мячу, горнолыжникам и легкоатлетам

"КП" рассказывает на то, как эпидемия сказалась на спортивном мире [видео]
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Эпидемия коронавируса захватывает все новые области жизни.Эпидемия коронавируса захватывает все новые области жизни.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Эпидемия коронавируса захватывает все новые области жизни. Из-за коронавируса пострадали уже многие виды спорта, где нарушен календарь соревнований, а некоторые старты и вовсе отменены.

Вчера, стало известно, что сборная Китая по хоккею с мячом не приедет на чемпионат мира, который стартовал в Иркутске. Спортсмены просто не смогли прилететь, поскольку прекращено авиасообщение с Китаем.

***

А в это время, Международная федерация лыж (FIS) отменила этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцине. В этом новом горнолыжном центре, построенном к зимней Олимпиаде-2022 к северу от Пекина, в середине февраля должна была пройти предолимпийская неделя.

Такие тестовые соревнования всегда проходят за два года до Игр, чтобы горнолыжники могли опробовать новые склоны. Основным стартом является, конечно, скоростной спуск, где трассу никогда не ходят с листа, а только после двух официальных тренировок.

Напомним, в 2012 году соревнования Кубка мира по горным лыжам состоялись в Красной Поляне, ровно за два года до Олимпиады-2014 в Сочи. Тогда все прошло на «ура». Китайцам же теперь придется вклиниваться в горнолыжный календарь на следующий год, чтобы успеть представить свой спортивный центр.

***

Стало известно и об отмене зимнего чемпионата мира по легкой атлетике в китайском Нанкине. При этом международная федерация поблагодарила города, готовые подхватить эти старты, и сообщила, что соревнования пройдут в том же китайском городе, но только в 2021 году. Тем более, что чемпионат мира в помещении проводится раз в два года, а значит не нарушит календарь на будущее.

Как ни парадоксально, но команде России такая отмена международных стартов только на руку. Ведь наши спортсмены из-за дисквалификации всей Федерации легкой атлетики (ВФЛА) сейчас не имеют права выступать в международных стартах. Надеемся, что к Олимпиаде в Токио-2020 российским легкоатлетам вернут хотя бы статус нейтральных спортсменов.

Коронавирус добрался до России.В России выявили два первых случая заражения коронавирусом. Но власти советуют не паниковать

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Иоланда Чен: «Прежнее руководство ВФЛА когтями вцепилось в свои места. Они готовы загубить карьеры Ласицкене и других спортсменов»
Чемпионка мира и призер крупных турниров в тройном прыжке прокомментировала в интервью kp.ru скандал в российской легкой атлетике
Анатолий Карпов - Василию Березуцкому: Еще Ботвинник говорил, что человек может достичь успехов в шахматах, только если он абсолютно здоров
В гостях на Радио «КП» у шахматного тандема Анатолия Карпова и Альберта Миннуллина побывала футбольная семья Березуцких
Главный матч субботы 1 февраля - мадридское дерби в чемпионате Испании. Прямая онлайн-трансляция
Футбол, матч Реал Мадрид - Атлетико 1 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 1 февраля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 22 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига
Новости 24
"Без уважения к людям работать нельзя": Путин прокомментировал отставку главы Чувашии
Путин: Предложенные мною поправки в Конституцию продиктованы жизнью
Осуждённого экс-губернатора Кирова Никиту Белых уволили из библиотеки колонии
Граждане Евросоюза обращаются в российское посольство с просьбой об эвакуации из города Ухань из-за коронавируса
В Кремле подтвердили, что пока не приглашали руководство Польши на День Победы
Россия эвакуирует из Уханя нескольких граждан из Беларуси, Казахстана и Армении
В Москве умер 25-летний игрок КВН из «Армянской сборной» Овик Григорян
Умер писатель-фантаст и переводчик Евгений Витковский
В украинском учебнике по истории на фото 1932 года нашли Киану Ривза
Первый российский самолёт вылетел для эвакуации из Уханя
Рабочая группа предложила закрепить в Конституции приоритет семейного воспитания
В Кремле подтвердили планы Путина посетить Китай во второй половине 2020 года
В Совфеде отреагировали на подготовку новых исков Киевом против Москвы
В Южной Корее контактировавших с зараженными коронавирусом момещают под домашний карантин под страхом крупного штрафа
Эксперт прокомментировал введение скидки 50% для штрафов по новому КоАП
Роспотребнадзор призвал усилить контроль на внутренних рейсах из-за коронавируса
Комедия "Холоп" стала самым кассовым фильмом в истории отечественного проката
В Таиланде нашли комбинацию лекарств для лечения тяжелых форм коронавируса
В ЕАЭС ужесточили правила провоза денег через границу
В Китае арестована женщина за сокрытие контактов в зараженным коронавирусом
В WADA запросили публичные слушания по делу РУСАДА
Умер ученый Теодор Шанин
Тела погибших от коронавируса в Китае кремируют без присутствия родственников
Пленные боевики сообщили, что Турция поддерживает террористов в районе Алеппо
"Он не строит стены перед населением": политолог Дмитрий Орлов назвал работу самарского губернатора возведением мостов между властью и обществом
Четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре назвали способы предотвращения рака
В Госдуме предложили запретить аптекам поднимать цены во время вспышек заболеваний