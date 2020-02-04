2020-02-04T14:24:11+03:00
Умные вещи

ВКонтакте поможет организовать хакатоны в регионах

Компания успешно опробовала этот формат в Тюмени и Томске в сентябре
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Компания успешно опробовала этот формат в Тюмени и Томске в сентябре.Компания успешно опробовала этот формат в Тюмени и Томске в сентябре.
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ВКонтакте расширяет программу поддержки региональных хакатонов. Компания успешно опробовала этот формат в Тюмени и Томске в сентябре — и теперь принимает заявки от всех желающих провести соревнование для разработчиков в своём городе. Команды, победившие в региональных хакатонах, станут участниками главного VK Hackathon, который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге.

Провести хакатон по лицензии VK можно за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и их областей. В этому году Команда ВКонтакте готова поддержать пять соревнований — чтобы стать организатором одного из них, нужно пройти отбор. Заявки принимаются от учреждений и НКО в сфере IT-образования, а также групп студентов. Заполнить анкету нужно до 2 марта включительно в сообществе VK Hackathon.

Компания возьмёт на себя часть расходов, предоставит информационную поддержку, даст рекомендации по программе, площадке, брендингу, партнёрам и количеству участников. Победители региональных хакатонов автоматически попадают в финал VK Hackathon 2020, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

Наталья Танаева, руководитель команды развития бренда работодателя ВКонтакте:

«Команда ВКонтакте искренне любит организовывать хакатоны и участвовать в них. Мы верим, что это отличный формат, чтобы научиться новому, проверить себя и просто повеселиться. Поддерживая организаторов локальных хакатонов, мы хотим, чтобы как можно больше людей из разных регионов нашей страны оказались в среде, где они могут развиваться, — и в будущем укреплять IT-сообщество в своих городах».

Первые хакатоны по лицензии VK Hackathon прошли в сентябре 2019 года в Тюмени и Томске. В них участвовали по 100 разработчиков, а задания предлагали коммерческие компании, СМИ, а также образовательные проекты и учреждения.

ВКонтакте ежегодно проводит VK Hackathon. В сентябре 2019 года он прошёл уже в пятый раз и стал самым масштабным за свою историю: проекты представили 600 участников из 150 команд. Победители разделили 1,5 миллиона рублей, ещё 500 тысяч получат две команды, чьи проекты окажутся наиболее успешными спустя полгода.

Хакатон — это соревнование для разработчиков, дизайнеров, менеджеров проектов и других специалистов. Каждая команда выбирает одно из предложенных заданий — и за короткое время создаёт технологическое решение. Например, прототип сайта или мобильного приложения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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