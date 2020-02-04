2020-02-04T14:42:07+03:00
Телевизор

«Дай Бог ему здоровья!»: Светлана Зейналова рассказала, почему рассталась со вторым мужем

Ведущая Первого канала меняет имидж и начинает новую жизнь
Антонина ВЕТКИНА
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Светлана Зейналова выслушала "Модный приговор"Светлана Зейналова выслушала "Модный приговор"Фото: Первый канал
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Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Светлана Зейналова не раз рассказывала, как счастлива во втором браке. Маркетолог Дмитрий отогрел ее сердце, стал надежной опорой. Светлана в одиночку воспитывала дочь, разрывалась между работой, подработками и домом. И вдруг она стала не одна. В 41 год она родила вторую дочь. Казалось, счастье поселилось в их доме навсегда.

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Светлана Зейналова с детьми
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А потом в инстаграме телеведущей стали появляться снимки, где Светлана изображена с дочерьми - в кино, в поездках, дома. У иных подписчиков хватало бестактности, чтобы спросить в лоб: а где же папа? Светлана отмалчивалась.

Все прояснилось в программе «Модный приговор» - героиней одного из последних выпусков стала Светлана. Преображать ведущую привели ее коллеги — ведущие «Доброго утра» Тимур Соловьев и Роман Будников. Мужчины договорились пожурить Зейналову за тягу к ярким, подростковым вещам. «Хотим видеть Свету сексуальной...» - начал Соловьев. «Она любит сочетать несочетаемые вещи», - вторил ему Будников.

Модный приговор. Дело: Мне нужен человек из моей песочницы . Выпуск от 03.02.2020.Роман Будников и Тимур Соловьев считают, что их соведущей программы Доброе утро Светлане Зейналовой срочно требуется преображение

А соведущая «Модного приговора» Надежда Бабкина спросила Зейналову прямо:

- Как насчет внутреннего состояния любви?

- Я сейчас человек, всецело отданный семье, своей работе и своим друзьям, - уклончиво ответила Светлана.

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Светлане Зейналовой срочно требовалось преображение
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- Новую жизнь начала? - не унималась Бабкина.

- Я тебе так скажу: я мужчин перевариваю легко и достаточно быстро, - попробовала отшутиться Зейналова. - Уж дюже у меня неприятный характер! Я независимая, мужики перед такими пасуют. Сейчас время сильных женщин. Самое интересное в моей жизни — это я. Мне нужно найти того, кто будет сидеть со мной в одной песочнице, играть со мной в мои игрушки. И не будет пытаться меня переделать или вытащить меня из песочницы! Он должен быть точно таким же - с такими же лопаткой и формочкой.

- Ты же совсем недавно развелась со своим вторым? - уточнила Бабкина. - А что расстались? Не поделили игрушки?

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От старого и привычного отказываться сложно, шагать в новое страшно... Но я точно знаю, что это надо делать! И надо меняться! И только это движение вперед и есть жизнь!
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- Во-первых, я была старше… И опытнее. Дай Бог ему здоровья! Я очень сильный человек, со мной рядом находиться непросто, многих мужчин я просто пугаю. Не нашелся еще тот мужчина, который мне рот заткнет.

- Одинокой нельзя быть, - авторитетно изрекла Бабкина. - Да, надо отдохнуть, заняться детьми. Но наступает момент и… Охота! Пуще неволи...

ИСТОЧНИК KP.RU

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