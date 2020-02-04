«Дай Бог ему здоровья!»: Светлана Зейналова рассказала, почему рассталась со вторым мужем
Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Светлана Зейналова не раз рассказывала, как счастлива во втором браке. Маркетолог Дмитрий отогрел ее сердце, стал надежной опорой. Светлана в одиночку воспитывала дочь, разрывалась между работой, подработками и домом. И вдруг она стала не одна. В 41 год она родила вторую дочь. Казалось, счастье поселилось в их доме навсегда.
А потом в инстаграме телеведущей стали появляться снимки, где Светлана изображена с дочерьми - в кино, в поездках, дома. У иных подписчиков хватало бестактности, чтобы спросить в лоб: а где же папа? Светлана отмалчивалась.
Все прояснилось в программе «Модный приговор» - героиней одного из последних выпусков стала Светлана. Преображать ведущую привели ее коллеги — ведущие «Доброго утра» Тимур Соловьев и Роман Будников. Мужчины договорились пожурить Зейналову за тягу к ярким, подростковым вещам. «Хотим видеть Свету сексуальной...» - начал Соловьев. «Она любит сочетать несочетаемые вещи», - вторил ему Будников.
Модный приговор. Дело: Мне нужен человек из моей песочницы . Выпуск от 03.02.2020.Роман Будников и Тимур Соловьев считают, что их соведущей программы Доброе утро Светлане Зейналовой срочно требуется преображение
А соведущая «Модного приговора» Надежда Бабкина спросила Зейналову прямо:
- Как насчет внутреннего состояния любви?
- Я сейчас человек, всецело отданный семье, своей работе и своим друзьям, - уклончиво ответила Светлана.
- Новую жизнь начала? - не унималась Бабкина.
- Я тебе так скажу: я мужчин перевариваю легко и достаточно быстро, - попробовала отшутиться Зейналова. - Уж дюже у меня неприятный характер! Я независимая, мужики перед такими пасуют. Сейчас время сильных женщин. Самое интересное в моей жизни — это я. Мне нужно найти того, кто будет сидеть со мной в одной песочнице, играть со мной в мои игрушки. И не будет пытаться меня переделать или вытащить меня из песочницы! Он должен быть точно таким же - с такими же лопаткой и формочкой.
- Ты же совсем недавно развелась со своим вторым? - уточнила Бабкина. - А что расстались? Не поделили игрушки?
- Во-первых, я была старше… И опытнее. Дай Бог ему здоровья! Я очень сильный человек, со мной рядом находиться непросто, многих мужчин я просто пугаю. Не нашелся еще тот мужчина, который мне рот заткнет.
- Одинокой нельзя быть, - авторитетно изрекла Бабкина. - Да, надо отдохнуть, заняться детьми. Но наступает момент и… Охота! Пуще неволи...
ИСТОЧНИК KP.RU