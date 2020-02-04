2020-02-04T14:40:33+03:00
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Минюст: на новые штрафы будет больше скидок

В министерстве напомнили, что за нарушения можно заплатить с дисконтом
Елена ОДИНЦОВА
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Теперь можно будет платить штрафы с 50-процентной скидкойТеперь можно будет платить штрафы с 50-процентной скидкойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В новых кодексах об административных нарушениях предусмотрено намного больше возможностей заплатить штрафы с 50-процентной скидкой. Сейчас это разрешается лишь в 7% случаев — при 124 нарушениях из более 1800. Будет — по 60% штрафов. Об этом напомнили в Минюсте в ответ на недовольство граждан предполагаемыми изменениями в КоАП.

Новые административный кодекс и процессуальный кодекс об административных нарушениях пока существуют в виде проектов. Действовать они начнут, предположительно, с 1 января 2021 года. Но уже немало напугали общественность — в частности, водителей. Штрафы за многие нарушения ПДД там предлагается резко повысить. Например, за превышение скорости на 20-40 км/ч — с нынешних 500 рублей до 3 тыс. руб. За превышение на 40-60 км/ч — с 1-1,5 тыс. руб. до 4 тыс. руб.

Напомним: заплатить штраф с 50-процентной скидкой можно, если вы успеете это сделать в 20-дневный срок с даты постановления об административном нарушении. И в тех случаях, если кодексом такая возможность предусмотрена (нарушение считается не слишком злостным). Если постановление вы получили по почте и более чем через 20 дней, «скидочный» срок можно восстановить через суд или обратившись к должностным лицам, вынесшим постановление.

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Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях. В нем некоторые статьи отменены, в других - увеличились штрафы, а третьи - и вовсе не существуют в действующей редакции. Новый КоАП должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

«КП» собрала в таблицу основные изменения по сравнению с нынешней версией Кодекса. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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