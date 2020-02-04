- Юнна Петровна, меня особенно поразили в вашем стихотворении вот эти две строчки - я их и в заголовок этого нашего с вами небольшого интервью сразу вынес.

- Сейчас, Саша, я наберу это на компьютере.

- Всего две строчки - а такой приговор вот - русофобщине.

- Сейчас, Саша, я посмотрю, откуда ты это берёшь...

* * *

Ненависть к России – как валюта,

Ею платят за оружие, войска,

За мечту победного салюта,

За разгром Победы абсолюта –

Нашего Бессмертного Полка.

* * *

Ненависть к России – как тушёнка,

Ею кормят русофобские войска,

Чтобы их душонка и мошонка

Разгромить могли наверняка

Родину Бессмертного Полка.

* * *

Ненависть к России – как таблетки,

Что глотают русофобские войска,

Изгоняя страх из каждой клетки,

Помнящей Победы, не победки, –

Нашего Бессмертного Полка.

* * *

Ненависть к России – как наркотик,

Глушит боль, где страшная тоска

Духа гитлерячьего и плоти:

День моей Победы их колотит,

Свет – не тень! – Бессмертного Полка.

- ...Саша, я, действительно, долгие годы занимаюсь тем, что объясняю самые элементарные вещи - не надо давать огромные деньги ни в какую страну, достаточно дать ей наркотик ненависти к России. И... Страна начинает чувствовать себя победителем. Польша заявляет, что она выиграла исторический спор с Россией. И все прибалтийские страны - "тоже выиграли этот спор".

И России, дескать, - вообще...

Сначала вопили, что она больше никого не интересует, её нет нигде, о ней не пишут... А теперь вопят, что только Россия везде, куда не сунься... Я хорошо помню, что такое Великая Отечественная война, что такое Вторая Мировая война, что такое - ненависть к евреям. Не только на войне, не только на оккупированных территориях, но и вообще - как "бытовуха".

Ненависть к России под любым предлогом - она бодрит, она вдохновляет, она "обещает быть в Европе, быть в НАТО"... Быть в странах "самой высокой цивилизации с самыми высокими ценностями".

А у них ценности - фашизм, нацизм, расизм и ненависть к России.

... И очень много в этом страшного. Потому что наркотик, наркомания -.без этого наркотика наступает ломка, и люди сходят с ума. Поэтому качать вот этот наркотик ненависти к России будут беспрерывно, да...

* * *

Ненависть к России – как таблетки,

Что глотают русофобские войска...

Ненависть к России – как тушёнка,

Ею кормят русофобские войска.