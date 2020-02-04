Ненависть к России – как тушёнка, ею кормят русофобские войска
- Юнна Петровна, меня особенно поразили в вашем стихотворении вот эти две строчки - я их и в заголовок этого нашего с вами небольшого интервью сразу вынес.
- Сейчас, Саша, я наберу это на компьютере.
- Всего две строчки - а такой приговор вот - русофобщине.
- Сейчас, Саша, я посмотрю, откуда ты это берёшь...
* * *
Ненависть к России – как валюта,
Ею платят за оружие, войска,
За мечту победного салюта,
За разгром Победы абсолюта –
Нашего Бессмертного Полка.
* * *
Ненависть к России – как тушёнка,
Ею кормят русофобские войска,
Чтобы их душонка и мошонка
Разгромить могли наверняка
Родину Бессмертного Полка.
* * *
Ненависть к России – как таблетки,
Что глотают русофобские войска,
Изгоняя страх из каждой клетки,
Помнящей Победы, не победки, –
Нашего Бессмертного Полка.
* * *
Ненависть к России – как наркотик,
Глушит боль, где страшная тоска
Духа гитлерячьего и плоти:
День моей Победы их колотит,
Свет – не тень! – Бессмертного Полка.
- ...Саша, я, действительно, долгие годы занимаюсь тем, что объясняю самые элементарные вещи - не надо давать огромные деньги ни в какую страну, достаточно дать ей наркотик ненависти к России. И... Страна начинает чувствовать себя победителем. Польша заявляет, что она выиграла исторический спор с Россией. И все прибалтийские страны - "тоже выиграли этот спор".
И России, дескать, - вообще...
Сначала вопили, что она больше никого не интересует, её нет нигде, о ней не пишут... А теперь вопят, что только Россия везде, куда не сунься... Я хорошо помню, что такое Великая Отечественная война, что такое Вторая Мировая война, что такое - ненависть к евреям. Не только на войне, не только на оккупированных территориях, но и вообще - как "бытовуха".
Ненависть к России под любым предлогом - она бодрит, она вдохновляет, она "обещает быть в Европе, быть в НАТО"... Быть в странах "самой высокой цивилизации с самыми высокими ценностями".
А у них ценности - фашизм, нацизм, расизм и ненависть к России.
... И очень много в этом страшного. Потому что наркотик, наркомания -.без этого наркотика наступает ломка, и люди сходят с ума. Поэтому качать вот этот наркотик ненависти к России будут беспрерывно, да...
* * *
Ненависть к России – как таблетки,
Что глотают русофобские войска...
Ненависть к России – как тушёнка,
Ею кормят русофобские войска.
ИСТОЧНИК KP.RU