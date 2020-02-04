В Москве завершается реконструкция четырех корпусов Боткинской больницы

Боткинская больница должна работать по самым высоким мировым стандартам - такая цель была поставлена несколько лет назад. За последние годы здесь открыли региональный сосудистый центр, центр трансплантации органов и тканей, Московский городской офтальмологический центр и Симуляционный центр, который является крупнейшим центром повышения квалификации врачей. На открытие гематологического корпуса, в котором пациенты с заболеваниями крови будут получать лечение на уровне мировых стандартов, 4 февраля приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Боткинская больница является одной из крупнейших, но она должна быть и одной из лучших клиник. Для этого мы проводим большую реконструкцию, первый этап завершается в этом году - это четыре корпуса, в их числе офтальмологический, патологоанатомический, неврологический и современный корпус для лечения заболеваний крови, где будут оказывать помощь при онкологии, - сказал Сергей Собянин.

Уже в марте 2020 года введут в эксплуатацию гематологический корпус, который станет основной клинической базой Московского городского гематологического центра, действующего на базе Боткинской больницы и являющегося "мозгом" столичной гематологической службы.

В обновленном корпусе будет организован полный цикл онкогематологической помощи – от диагностики до проведения высокотехнологичных операций по трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток пациентам, нуждающимся в этом виде лечения.

В ближайшие годы в порядок приведут еще несколько больничных корпусов Боткинской больницы и построят новое приемное отделение для оказания экстренной помощи.

- Уже за год введено четыре корпуса и это не только стены, но и технологии, современное оборудование, стажировки врачей. Следующий этап - капитальный ремонт трех корпусов. В этом году начнется строительство нового скоропомощного центра, который изменит всю методологию лечения пациентов. А тут принцип просто, чем быстрее ставятся диагнозы, тем быстрее назначается лечение, - сказал Алексей Шабунин, главный врач Боткинской больницы.

Новый скоропомощной корпус будет работать по принципу "врач – к пациенту". Не пациенты будут ходить по кабинетам, а специалисты будут приходить к ним. Для этого в приемном отделении будут открыты: диагностическое отделение на 30 коек, отделение реанимации на 13 коек, противошоковая палата на 10 коек, кабинеты КТ, МРТ, УЗИ, эндоскопии, рентгена, ангиографии, операционный блок на шесть столов. Строительство нового корпуса планируется завершить в 2023 году.

КСТАТИ

Ежегодно стационарная помощь в Боткинской больнице оказывается более 107 000 человек. В 70 отделениях можно получить все виды лечения. На базе больницы работают 10 городских медицинских специализированных центров, в их числе региональный сосудистый центр, Московский городской гематологический центр, Центр эндопротезирования костей и суставов и другие. Больница является клинической базой 24 кафедр шести ведущих медицинских научных центров и вузов России.