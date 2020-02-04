2020-02-04T15:24:08+03:00
Общество

В Москве завершается реконструкция четырех корпусов Боткинской больницы

Она станет одной из самых современных клиник в Европе
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments1
На открытие гематологического корпуса, в котором пациенты с заболеваниями крови будут получать лечение на уровне мировых стандартов, 4 февраля приехал мэр Москвы Сергей Собянин.На открытие гематологического корпуса, в котором пациенты с заболеваниями крови будут получать лечение на уровне мировых стандартов, 4 февраля приехал мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

Боткинская больница должна работать по самым высоким мировым стандартам - такая цель была поставлена несколько лет назад. За последние годы здесь открыли региональный сосудистый центр, центр трансплантации органов и тканей, Московский городской офтальмологический центр и Симуляционный центр, который является крупнейшим центром повышения квалификации врачей. На открытие гематологического корпуса, в котором пациенты с заболеваниями крови будут получать лечение на уровне мировых стандартов, 4 февраля приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Боткинская больница является одной из крупнейших, но она должна быть и одной из лучших клиник. Для этого мы проводим большую реконструкцию, первый этап завершается в этом году - это четыре корпуса, в их числе офтальмологический, патологоанатомический, неврологический и современный корпус для лечения заболеваний крови, где будут оказывать помощь при онкологии, - сказал Сергей Собянин.

Уже в марте 2020 года введут в эксплуатацию гематологический корпус, который станет основной клинической базой Московского городского гематологического центра, действующего на базе Боткинской больницы и являющегося "мозгом" столичной гематологической службы.

В обновленном корпусе будет организован полный цикл онкогематологической помощи – от диагностики до проведения высокотехнологичных операций по трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток пациентам, нуждающимся в этом виде лечения.

В ближайшие годы в порядок приведут еще несколько больничных корпусов Боткинской больницы и построят новое приемное отделение для оказания экстренной помощи.

- Уже за год введено четыре корпуса и это не только стены, но и технологии, современное оборудование, стажировки врачей. Следующий этап - капитальный ремонт трех корпусов. В этом году начнется строительство нового скоропомощного центра, который изменит всю методологию лечения пациентов. А тут принцип просто, чем быстрее ставятся диагнозы, тем быстрее назначается лечение, - сказал Алексей Шабунин, главный врач Боткинской больницы.

Новый скоропомощной корпус будет работать по принципу "врач – к пациенту". Не пациенты будут ходить по кабинетам, а специалисты будут приходить к ним. Для этого в приемном отделении будут открыты: диагностическое отделение на 30 коек, отделение реанимации на 13 коек, противошоковая палата на 10 коек, кабинеты КТ, МРТ, УЗИ, эндоскопии, рентгена, ангиографии, операционный блок на шесть столов. Строительство нового корпуса планируется завершить в 2023 году.

КСТАТИ

Ежегодно стационарная помощь в Боткинской больнице оказывается более 107 000 человек. В 70 отделениях можно получить все виды лечения. На базе больницы работают 10 городских медицинских специализированных центров, в их числе региональный сосудистый центр, Московский городской гематологический центр, Центр эндопротезирования костей и суставов и другие. Больница является клинической базой 24 кафедр шести ведущих медицинских научных центров и вузов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Крашенинников о понятии брака: Прописывать в российской Конституции, что семья - это союз мужчины и женщины, не совсем корректно
Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность
В ЦПК отреагировали на новости о снижении требований к космонавтам
Путин: Россия будет всячески поддерживать борьбу с коронавирусом
Российские аптеки ограничивают отпуск масок в одни руки
"Нужно вести с Россией диалог": Посол Франции на Украине рассказал о неудавшейся изоляции РФ
Официальный курс евро на среду снизился на 67 копеек
В школах Казани установлены первые отечественные автоматы по сбору тары
В Одессе сорвали и растоптали последний барельеф маршалу Жукову
Международные авиабилеты в России подорожают с 5 февраля
"Без уважения к людям работать нельзя": Путин прокомментировал отставку главы Чувашии
Путин: Предложенные мною поправки в Конституцию продиктованы жизнью
Осуждённого экс-губернатора Кирова Никиту Белых уволили из библиотеки колонии
Граждане Евросоюза обращаются в российское посольство с просьбой об эвакуации из города Ухань из-за коронавируса
В Кремле подтвердили, что пока не приглашали руководство Польши на День Победы
Россия эвакуирует из Уханя нескольких граждан из Беларуси, Казахстана и Армении
В Москве умер 25-летний игрок КВН из «Армянской сборной» Овик Григорян
Умер писатель-фантаст и переводчик Евгений Витковский