Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев: Мы должны создать социальный лифт для спортсменов и тренеров

Ключевой темой форума стало содействие развитию бокса в регионах. Как отметил глава Федерации бокса России Умар Кремлев, для этого очень важно налаживать взаимодействие, объединять боксерское сообщество.

-Если мы будем знать, что происходит в каждом зале страны, у нас с боксом все будет хорошо, - подчеркнул он.

О том, что сейчас этот вид спорта снова на подъеме, говорили многие участники форума. И связывали они этот подъем прежде всего с активной деятельностью Федерации.

-У нас в республике с начала этого десятилетия и на протяжении нескольких лет не было мастеров спорта. А в последние полтора года 4 спортсмена выполнили норматив мастера, двое стали призерами России. Благодаря поддержке Федерации, мы стали чаще ездить на тренировочные сборы и турниры, проводить больше соревнований, привлекать спонсорские деньги, - рассказывает председатель федерации бокса Карелии Александр Зайцев, - Вот и пошли результаты, которые привлекли внимание общественности. Мы видим, что популярность бокса растет, и родители все чаще приводят детей в секции.

Благодаря поддержке Федерации у карельских спортсменов и тренеров появились новый инвентарь, фирменная экипировка, передвижной ринг. Его устанавливают на одной из площадок Петрозаводска и проводят День бокса - шоу собирает много зрителей.

Один из приоритетов Федерации в том, чтобы создать в регионах такие условия, которые позволили бы местным федерациям выйти на самоокупаемость. Как отметил Умар Кремлев, Федерация – боксерский дом и обязана помогать каждому спортсмену и тренеру.

В 2019 году она направила всем 85 региональным организациям 108,3 млн. рублей. В виде субсидий было выделено 55 миллионов рублей, на приобретение инвентаря и оборудования 12,3 миллиона, в качестве пожертвований, в том числе и в виде материальной помощи детям, страдающих от различных заболеваний - 41 миллион рублей. Например, у одного спортсмена, пока тот был на соревнованиях, из-за короткого замыкания сгорел дом. Благодаря деньгам, выделенным Федерацией погорелец недавно справил новоселье.

По словам Умара Кремлева, с одним из ведущих банков страны достигнута договоренность о предоставлении спортсменам и тренерам ипотеки под 6% годовых.

В этом году победителям чемпионатов и Кубков мира прошлых лет Федерация выплатит по 100 тысяч рублей, а их тренерам - по 50 тысяч. В планах сделать такие выплаты ежемесячными со следующего года.

На Форуме были названы лучшие боксеры 2019 года. Победители мировых чемпионатов Муслим Гаджимагомедов и Зенфира Магомедалиева награждены сертификатами на 500 тысяч рублей. Иван Шидловский стал лучшим женским тренером, Ольга Славинская - лучшим тренером молодежных команд, Рашидбек Ахмедов и Алексей Галеев - лучшими личными тренерами. Они также были отмечены денежными премиями.

Как отмечалось на форуме, для популяризации бокса нужно как можно больше турниров межрегионального уровня. Сомнений нет: при поддержке Федерации будут возрождены не только матчевые встречи между регионами, но и клубные турниры.

Пока же насущнее вопрос об участии российских боксеров на Олимпиаде в Токио, Которые, как известно, отказались выступать без флага и гимна России.

-Они же едут не за деньгами и славой, а ради страны. И их победы посвящены ей. А медаль без флага и гимна Родины ничего не стоит. Это все равно, что отказаться ради какой-то цели от матери, которая тебя растила и воспитывала, - высказал мнение Умар Кремлев, - Но, если страна скажет ехать – поедем!

Вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2020 в Токио МОК рассмотрит после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), в который Россия направила аппеляцию по поводу отстранения российских спортсменов от участия в мировых соревнованиях.

Как отметила министр спорта Калининградской области, четырехкратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко, ситуацию усложняет и то, что спортсмены сборной сейчас продолжают работать с той же отдачей, что и до санкций, но работают в неизвестности. И в такой ситуации им требуется намного больше сил и терпения.

Умар Кремлев депутат Госдумы Николай Валуев, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, делегаты Всероссийского боксерского форума возложили цветы у мемориала, братской могилы 1200 гвардейцам, погибшим при штурме Кёнигсберга в 1945 году.

В рамках Форума Федерация бокса России и букмекерская компания «Лига ставок» подписали соглашение о сотрудничестве.

-Федерация бокса – одна из самых прогрессивных спортивных организаций страны. Именно ее активная деятельность повлияла на наше желание заключить с ней партнерские отношения. Наша помощь Федерации бокса не ограничится только спонсорскими контрактами - сотрудничество будет направлено на дальнейшее развитие и популяризацию бокса, - сказал президент компании «Лига ставок» Юрий Красовский.

«Лига Ставок» стала эксклюзивной букмекерской компании чемпионата России по боксу, профессиональных боксерских поединков и титульным партнером боксерских поединков и вечеров. Кстати, в последний день Форума под эгидой «Лиги Ставок» в Калининграде состоялся вечер бокса: на ринге встретились профессионалы из России, Польши, Армении, Узбекистана, Испании и Колумбии. А участники Форума единодушно решили приурочить все проходящие в России в 2020 году турниры к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.