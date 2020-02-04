Пассажиры с душком: Минтранс предлагает высаживать из электричек громких и вонючих

Министерство транспорта РФ опубликовало проект приказа, вносящего изменения в правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом. В документе чиновники разъяснили формулировку «мешает спокойствию других пассажиров», которая фигурирует в действующих правилах.

Этот пассаж чиновничьего новояза стоит того, чтобы процитировать его здесь целиком: «осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.)»

Давайте разбираться. Технический прогресс дал подросткам — и не только им — беспроводные колонки, которые легко подключить к мобильному телефону и порадовать себя и других пассажиров в зоне акустического поражения самыми свежими хитами. Теперь такое показное меломанство будет поводом для того, чтобы высадить обладателя громких динамиков на следующей станции. Только не надо увлекаться самоуправством: выдворять беспокойных пассажиров дело полиции.

Но стоит ли железной рукой наводить порядок в тех же электричках? Для многих парни с гитарами, поющие о том, что «все идет по плану», - неотъемлемая часть поездки. Культурный код, так сказать. А вдруг музыкант и правда хорош, все заслушались, но отыскался вредина, чьему спокойствию он мешает. И вот высаживают парня под белы рученьки не в Москве, а где-нибудь на станции Ожерелье, подают гитару — добирайся домой, как знаешь.

В конце прошлого года заговорили о создании у нас тихих вагонов. Такие уже есть в Европе, в той же Германии. В них нельзя разговаривать по телефону, слушать музыку или громко беседовать. Может, справедливо будет не высаживать всех музыкантов, а учредить такие вагоны? Кому хочется покоя, идет туда, а кому чада кутежа — в «громкие» вагоны с гитаристами. И все довольны.

Еще непонятней история с запахом. Как определить зловоние? Кому-то не нравится, как пахнет выдержанный сыр (грязными носками он пахнет, давайте будем честны) или особо экстравагантное творение заморских парфюмеров. В конце концов, человек, может, из командировки домой возвращается, или просто неудачный день. Как ему добираться?

На разрешение всех этих вопросов у чиновников еще есть время. Сейчас проект новых правил опубликован для публичного обсуждения. Все замечание принимаются до 21 февраля на портале проектов нормативно-правовых актов.