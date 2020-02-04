2020-02-04T15:57:48+03:00
Экономика

Пассажиры с душком: Минтранс предлагает высаживать из электричек громких и вонючих

Представлены новые правила перевозок
Дмитрий КОЗУРОВ
Поделиться:
Министерство транспорта РФ опубликовало проект приказа, вносящего изменения в правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом.Министерство транспорта РФ опубликовало проект приказа, вносящего изменения в правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Министерство транспорта РФ опубликовало проект приказа, вносящего изменения в правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом. В документе чиновники разъяснили формулировку «мешает спокойствию других пассажиров», которая фигурирует в действующих правилах.

Этот пассаж чиновничьего новояза стоит того, чтобы процитировать его здесь целиком: «осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.)»

Давайте разбираться. Технический прогресс дал подросткам — и не только им — беспроводные колонки, которые легко подключить к мобильному телефону и порадовать себя и других пассажиров в зоне акустического поражения самыми свежими хитами. Теперь такое показное меломанство будет поводом для того, чтобы высадить обладателя громких динамиков на следующей станции. Только не надо увлекаться самоуправством: выдворять беспокойных пассажиров дело полиции.

Но стоит ли железной рукой наводить порядок в тех же электричках? Для многих парни с гитарами, поющие о том, что «все идет по плану», - неотъемлемая часть поездки. Культурный код, так сказать. А вдруг музыкант и правда хорош, все заслушались, но отыскался вредина, чьему спокойствию он мешает. И вот высаживают парня под белы рученьки не в Москве, а где-нибудь на станции Ожерелье, подают гитару — добирайся домой, как знаешь.

В конце прошлого года заговорили о создании у нас тихих вагонов. Такие уже есть в Европе, в той же Германии. В них нельзя разговаривать по телефону, слушать музыку или громко беседовать. Может, справедливо будет не высаживать всех музыкантов, а учредить такие вагоны? Кому хочется покоя, идет туда, а кому чада кутежа — в «громкие» вагоны с гитаристами. И все довольны.

Еще непонятней история с запахом. Как определить зловоние? Кому-то не нравится, как пахнет выдержанный сыр (грязными носками он пахнет, давайте будем честны) или особо экстравагантное творение заморских парфюмеров. В конце концов, человек, может, из командировки домой возвращается, или просто неудачный день. Как ему добираться?

На разрешение всех этих вопросов у чиновников еще есть время. Сейчас проект новых правил опубликован для публичного обсуждения. Все замечание принимаются до 21 февраля на портале проектов нормативно-правовых актов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Крашенинников о понятии брака: Прописывать в российской Конституции, что семья - это союз мужчины и женщины, не совсем корректно
Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность
В ЦПК отреагировали на новости о снижении требований к космонавтам
Путин: Россия будет всячески поддерживать борьбу с коронавирусом
Российские аптеки ограничивают отпуск масок в одни руки
"Нужно вести с Россией диалог": Посол Франции на Украине рассказал о неудавшейся изоляции РФ
Официальный курс евро на среду снизился на 67 копеек
В школах Казани установлены первые отечественные автоматы по сбору тары
В Одессе сорвали и растоптали последний барельеф маршалу Жукову
Международные авиабилеты в России подорожают с 5 февраля
"Без уважения к людям работать нельзя": Путин прокомментировал отставку главы Чувашии
Путин: Предложенные мною поправки в Конституцию продиктованы жизнью
Осуждённого экс-губернатора Кирова Никиту Белых уволили из библиотеки колонии
Граждане Евросоюза обращаются в российское посольство с просьбой об эвакуации из города Ухань из-за коронавируса
В Кремле подтвердили, что пока не приглашали руководство Польши на День Победы
Россия эвакуирует из Уханя нескольких граждан из Беларуси, Казахстана и Армении
В Москве умер 25-летний игрок КВН из «Армянской сборной» Овик Григорян
Умер писатель-фантаст и переводчик Евгений Витковский