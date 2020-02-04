2020-02-04T19:40:38+03:00
Звезды

У звезды сериала "Беверли-Хиллз 90210" Шеннен Доэрти обнаружен рак груди четвертой степени

Онкологическое заболевание вернулось после трехлетней ремиссии
Ольга ЛИБГАРДТ
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Шеннен Доэрти.Шеннен Доэрти.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Шеннен Доэрти впервые узнала о раке молочной железы в 2015 году. Спустя два года она объявила о победе над недугом. Актриса перенесла несколько курсов химиотерапии и вернулась к съемкам. Однако недавно шокировала заявлением о том, что болезнь вернулась в терминальной стадии.

У Шеннен Доэрти диагностировали рак груди четвертой степени. 48-летняя актриса объявила о своем страшном диагнозе в эфире популярного шоу "Доброе утро, Америка". Звезда сериалов "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210" со слезами на глазах поведала, что онкологическое заболевание вернулось к ней после ремиссии.

"Рак вернулся, вот почему я здесь. Это горькая пилюля, которую можно глотать разными способами. Я спрашиваю себя: почему я? А потом говорю себе: а почему не я? Кто этого заслуживает? Никто", - рассказала рыдающая Доэрти.

Актриса в сериале "Беверли-Хиллз 90210" . Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса в сериале "Беверли-Хиллз 90210" .Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Женщина призналась, что врачи сообщили о рецидиве в 2019 году. По ее словам, она скрывала информацию о своем состоянии, чтобы чувствовать себя нужной и занятой.

У Шеннен Доэрти диагностировали рак груди четвертой степени.48-летняя актриса объявила о своем страшном диагнозе в эфире шоу "Доброе утро, Америка"

Кроме того, ей было невероятно тяжело и страшно говорить о своей болезни с самыми близкими. Она за них очень переживает. "Моя мама - невероятно сильный и смелый человек. Таков и мой супруг. Но я беспокоюсь за них", - сообщила Шэннен.

Она добавила, что единственным, с кем она поделилась своей болью, стал Брайан Остин Грин. Актер сыграл Дэвида Сильвера в знаменитом сериале о жизни молодежи в престижном районе Беверли-Хиллз. Звезды дружат много лет.

theshandotheshando
Шеннен Доэрти было невероятно тяжело и страшно говорить о своей болезни с самыми близкими
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Актриса подчеркнула, что не стала отказываться от привычного образа жизни, когда узнала о возвращении болезни. Она продолжает сниматься по сей день. "Люди с четвертой стадией рака могут работать. Наша жизнь не заканчивается на этом диагнозе. У нас еще есть время", - резюмировала актриса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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