2020-02-04T18:09:04+03:00
Политика

Украина летит в пропасть или взмывает в небо?

Юлия Тимошенко считает, что ее стране грозит катастрофа, а украинские чиновники, наоборот, докладывают о небывалом росте незалежной экономики. Спецкор КП Дмитрий Стешин попытался разобраться в этих взаимоисключающих заявлениях
Дмитрий СТЕШИНспециальный корреспондент отдела политики
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Юлия Тимошенко обрушилась c критикой на экономический курс правительства УкраиныЮлия Тимошенко обрушилась c критикой на экономический курс правительства УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Громкое и тревожное выступление ветерана украинской политики Юлии Тимошенко произошло на «Согласительном совете» в Раде. «Леди с косой» перечислила основные приметы грядущей украинской катастрофы:

1. Пять месяцев подряд падения промышленного производства на 15%.

2. Дефицит в доходной части бюджета 14 миллиардов гривен.

3. Госдолг вырос за полгода на 4 миллиарда долларов (а весь долг - 84,4 миллиарда долларов) и настала пора выплачивать проценты.

4. Кроме того, Тимошенко отметила начатую Владимиром Зеленским распродажу земель иностранных игрокам, продажу Херсонского и Николаевского портов, передачу в концессию Львовского аэропорта.

И подытожила:

- Если у нас еще месяц проработает такой «турборежим» украинцы вообще останутся без ресурсов.

Слова Тимошенко подтверждает Всемирный Банк. По мнению его экспертов, Украине потребуется 50 лет, чтобы выйти на уровень жизни «как в Польше». Сейчас, средняя зарплата на Украине - 150 долларов, пенсия - 53 доллара. Рост ВВП на Украине действительно есть — приличные с виду 4,6%, и это заметно выше чем в России (у нас — лишь 1,5%). Вот только лукавость этой цифра скрыта в стартовых позициях этого роста. Особенно, если вспомнить, что во время кризиса 2014-2015 годов экономика Украины сократилась на 16% и так пока и не вернулась к «домайданному» уровню.

Еще в 2018 году директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен заявляла, что уровень бедности в стране намного выше, чем пять лет назад. По ее словам, в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, а сегодня — 25%. В «десятке» беднейших стран Европы, составленном уже в этом году по данным МВФ, Украина по прежнему на 1-м месте. Но, если открыть великоукраинский «Житомирский журнал», или не менее пафосные незалежные ресурсы «Лига.нет» и «Экономическую правду» - там до сих пор праздник. Рост ВВП на 4,6 % сравнивают с высадкой первого украинского космонавта на Марс. Хотя, даже в этих СМИ, осторожные комментаторы замечают, что этот рост — во многом за счет внутреннего потребления. Казалось бы — когда потребление растет — это хорошо, люди лучше кушают, одеваются. Но на деле внутреннее потребление Украины держится на внешних валютных переводах от заробитчан, уехавших в Европу и Россию и присылающих на бедную родину часть своих зарплат. По данным Всемирного банка, украинцы перечисляют из-за рубежа в свою страну по 14-15 миллиардов долларов в год. Только официально. А это 10% ВВП страны! Или 42% доходной части бюджета Украины!

С чем это можно сравнить? Например, столько же поступлений от продажи нефти и газа в доходной части бюджета России — 46%.

То есть, гастарбайтеры для Украины заменяют нефть и газ вместе взятые. Не будь этих переводов из-за рубежа, бюджет и ВВП страны полетели бы в тартарары.

Но украинские эксперты продолжают (сами себя что ли?) убеждать — взмываем в небо...

ИСТОЧНИК KP.RU

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