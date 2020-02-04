2020-02-04T18:16:19+03:00
Общество

«Ко мне подошли пилоты и сказали, что треснуло лобовое стекло»: Патриарх рассказал, как избежал беды по пути в Антарктиду

Предстоятель РПЦ дал интервью к 200-летию открытия материка
Ася ХОВАНСКАЯ
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2016 год, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в Антарктиде. Фото: пресс-служба2016 год, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в Антарктиде. Фото: пресс-служба
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Патриарх Кирилл впервые в истории Русской православной церкви побывал в Антарктиде в 2016 году: зная о его визите на Кубу для встречи с Папой Римским Франциском и последующем турне по Латинской Америке, российские полярники пригласили Святейшего заехать и на станцию «Беллинсгаузен» в честь ее юбилея, что он в итоге и сделал.

Своими воспоминаниями об этой удивительной поездке он поделился сейчас в интервью телеканалу «Россия-24», приуроченном к 200-летию открытия материка Фаддеем Беллинсгаузеном.

Приводим наиболее интересные фрагменты:

АНТАРКТИЧЕСКОЕ БРАТСТВО

- Очень яркие впечатления, хотя красок мало - белое и черное в основном. Это действительно континент, покрытый льдом. И кроме льда и снега там ничего нет. Удивительно, что в этом особом месте все мировое сообщество взаимодействует без каких-то видимых напряжений и конфликтов, где не размещено оружие, где нет противоборства и где люди перед лицом величия природы тесно работают друг с другом. Ведь в Антарктике очень развито чувство солидарности. Атмосфера некоего антарктического братства произвела на меня очень хорошее и глубокое впечатление.

ЧТО ЗА СЛОВО «ПОВЕЗЛО»

- Очень много рисков в жизни полярников, и, наверняка, многие из них, пройдя через какое-то очень рискованное испытание, оценивая то, что с ними произошло, употребляют это для меня совершенно непонятное слово «повезло». Что это - повезло? Куда повезло, как повезло, кто вез? Здесь возникает очень много вопросов. В нашей жизни есть такие пограничные зоны, когда мы теряем контроль над жизненными обстоятельствами и самими собой. Был такой случай, с моими очень близкими людьми, мужем и женой, достаточно пожилыми людьми, которые попали в лавину, самую большую со времен Второй мировой войны, и остались живы. Вот им даже в голову не пришло использовать слово «повезло». Потому что это не везение, а сила Божия, которая вторгается в нашу жизнь в тот момент - если мы, конечно, желаем, чтобы Господь в нашу жизнь вошел, - когда уже у нас самих нет никаких сил и возможностей контролировать ситуацию и то, что с нами происходит. В этих пограничных зонах Господь прямо включается в нашу жизнь и ведет нас за руку.

«Я ПРЕДЛОЖИЛ СНИЖАТЬСЯ»

- Подошли ко мне пилоты, сказали, что треснуло лобовое стекло прямо перед капитаном. Что это опасная ситуация, потому что второе дублирующее стекло не такое мощное, как первое. И если на высоте 9000 метров произойдет разгерметизация, то, конечно, мы все погибнем. Я им предложил снижаться. Они говорят: будем снижаться, но это нельзя cделать быстро, потому что тогда стекло точно лопнет. И так по милости Божьей мы развернулись над проливом Дрейка. Как известно, это самая ветреная часть земного шара, где огромные волны, шторма. Вот над этим бушующим проливом мы развернулись и спокойно приземлились в аэропорту в Чили. Там нам заменили самолет, и мы полетели дальше в Антарктиду. Господь управил!

Патриарх Кирилл посетил станцию Беллинсгаузен на острове Ватерлоо в Антарктиде.17 февраля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил станцию Беллинсгаузен на острове Ватерлоо в Антарктиде, где встретился с полярниками и совершил богослужение в единственном постоянно действующем храме на антарктическом континенте православном храме Святой Троицы.

КАК ЭТО БЫЛО

Патриарх проведал в Антарктиде полярников и пингвинов

И впервые в истории помолился там о всем земном шаре (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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