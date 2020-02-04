Финансовый директор ВР Брайан Гилвари: «Инвестиции в «Роснефть» приносят доход и будут важными для нас и в дальнейшем»

Руководители британской BP положительно оценивают сотрудничество с российской «Роснефтью». Во время переговоров с инвестиционными аналитиками 4 февраля главный исполнительный директор ВР Боб Дадли и финансовый директор ВР Брайан Гилвари назвали партнерство с российской компанией перспективным и важным, а инвестиции в нее - прибыльными.

Британский концерн работает на российском нефтяном рынке уже 30 лет, компания владеет 19,75% акций «Роснефти». По итогам 2019 года «Роснефть» обеспечила около трети от общей добычи ВР. Прибыль британской компании от участия в российской компании в 2019 году выросла на 4,4% - до 2,42 млрд долларов. При этом общая прибыль BP в 2019 году сократилась почти вдвое - до 4,2 млрд долларов.

Отвечая на вопрос главы аналитического подразделения по нефти и газу банка Credit Suisse Томаса Адолфа о перспективах инвестирования в российский нефтегазовый сектор, Боб Дадли подчеркнул:

- Россия является очень важной для ВР. На протяжении многих лет для меня это является примером превосходного партнерства, важным и стратегическим.

По словам Боба Дадли, интерес BP не сводится только к участию в акционерном капитале «Роснефти»: британцы глубоко заинтересованы и в реализации совместных проектов. С его мнением согласен финансовый директор ВР Брайан Гилвари, отметивший, что BP считает перспективы сотрудничества с Россией крайне позитивными.

- Стратегическое партнерство с «Роснефтью», которое Боб Дадли отстраивал на протяжении длительного времени, является для нас одним из наиболее тесных и важных, - отметил Брайан Гилвари. - Россия подписала Парижское соглашение, проводит большую работу в части «энергетического перехода», является сторонником целей устойчивого развития ООН. Кроме того, это один из крупнейших нефтегазовых регионов в мире. Поэтому, с моей точки зрения, крайне важным для ВР является дальнейшее укрепление взаимоотношений, в том числе с точки зрения реализации совместных проектов. В частности, уже сейчас ВР реализует проект «Таас-Юрях», который генерирует прибыль и добычу для нас. Инвестиции в «Роснефть» также сами по себе приносят нам дивидендный доход, который составляет около 10% от наших собственных дивидендов, и будут очень важными для нас и в дальнейшем.

Глава BP также напомнил об огромной работе, которая проводится «Роснефтью» в сфере технической модернизации и сохранения окружающей среды.

- Хотел бы отметить, что компания сама трансформируется. Акцент делается на модернизацию систем безопасности, сокращении коррозий, существенном снижении объемов сжигания (попутного нефтяного газа – ред.) – всех тех правильных вещах, которые вы ожидаете от компании, - подчеркнул Боб Дадли. - Мне кажется, компанию немного сдерживает соглашение ОПЕК+, но есть значительные перспективы роста, ряд высококлассных проектов, планируемых к реализации. Поэтому «Роснефть» - это не просто пассивная инвестиция, мы вместе работаем по множеству направлений.

СПРАВКА «КП»

Британская компания BP входит в шестерку крупнейших нефтегазовых компаний планеты. Офис BP был открыт в Москве в 1990 году.

В 2019 году на долю ВР из добычи «Роснефти» пришлось 923 тысяч баррелей нефти в сутки, что сопоставимо с показателями 2018 года. Добыча газа по итогам прошлого года незначительно снизилась и составила 1,279 млн. куб. футов в день. В целом добыча «Роснефти» в доле ВР составила 1,144 млн баррелей в сутки: это примерно треть от всей добычи британской компании.

В феврале 2020 года «НК «Роснефть» вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном климатическом рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project). По итогам независимой оценки, «Роснефти» был присвоен рейтинг категории «В» - самый высокий среди российских нефтегазовых компаний и на два уровня превышающий средний рейтинг европейских компаний - участников. При этом деятельность «Роснефти» в области корпоративного управления и реализации инициатив, связанных с сокращением выбросов парниковых газов, оценены CDP по наивысшей шкале «А». Кроме того, «Роснефть» вошла в международный биржевой индекс FTSE4Good с высокими результатами в области устойчивого развития. По своим показателям «Роснефть» опережает большую часть (83%) участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли ICB supersector.

Комплексный проект по утилизации ПНГ - одна из важнейших экологических инициатив «Роснефти» за последние 5 лет. В развитие данной технологии Компания инвестировала более 125 млрд рублей (свыше 2 млрд долларов). Это позволит сократить выбросы парниковых газов на 8 млн тонн до 2022 года.